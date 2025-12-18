El CES Ramón y Cajal celebra una gala para promover la donación de órganos y tejidos entre jóvenes de Granada

Imagen de la la gala 'Donar y recibir' - JUNTA

GRANADA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Enseñanza Secundaria (CES) Ramón y Cajal de Granada ha acogido la gala 'Donar y recibir', un acto que une educación y sanidad para fomentar la cultura de la donación de órganos y tejidos entre el alumnado de Bachillerato. Esta iniciativa forma parte de un proyecto piloto en el que los estudiantes, tras recibir formación específica, han creado vídeos de concienciación difundidos a través de la red social TikTok, demostrando creatividad, compromiso y sensibilidad social.

Así lo ha indicado la Junta en una nota en la que ha detallado que, en esta edición, han participado alrededor de 90 alumnos, de los cuales se han seleccionado 12 vídeos que fueron proyectados durante la gala. De entre ellos, se premiaron los tres trabajos más destacados, aunque todos los participantes recibieron reconocimiento por su implicación y esfuerzo.

Durante el acto de entrega de premios, la delegada de Desarrollo Educativo y FP de la Junta en Granada, María José Martín, ha destacado la relevancia de este tipo de iniciativas y la necesidad de difundirlas entre la comunidad escolar, considerando "fundamental apoyar y visibilizar actos como este, que combinan educación y sanidad, y que transmiten a nuestros jóvenes valores de solidaridad, generosidad y responsabilidad social".

"Iniciativas como la creación de vídeos sobre donación de órganos enseñan a los alumnos que la educación va más allá de los contenidos académicos y puede convertirse en una herramienta para salvar vidas y concienciar a toda la sociedad. Desde la Delegación, seguiremos fomentando y difundiendo estos proyectos entre nuestros centros educativos, para que cada vez más estudiantes participen y se impliquen en acciones que marcan la diferencia", ha añadido Martín.

Por su parte, el delegado de Sanidad de la Junta en Granada, Indalecio Sánchez-Montesinos, ha resaltado la importancia de la participación de los jóvenes en este tipo de actividades en las que se implican directamente, "aunando su educación con el aprendizaje de los valores que se adquieren con la donación de órganos, sangre y tejidos", destacando que "como indica el nombre de la gala, el donar lleva consigo el recibir, valores tan importantes como la vida".

Durante su intervención ha agradecido a los estudiantes por su participación, afirmando que "todos son merecedores de los premios y sin duda del reconocimiento, a los donantes de vida, al CES Ramón y Cajal, a los diferentes coordinadores de trasplantes, los doctores Pérez Villares, Nicolás Pérez, al Centro de Transfusiones, Tejidos y Células y, por supuesto, a la delegada de Desarrollo Educativo y FP con la que es un placer trabajar, haciéndolo en equipo, desde ambas Consejerías y con todos los que han participado es la clave del éxito".