Un colegio de Jerez reivindica la trayectoria de una maestra y de la primera profesora de autoescuela de la ciudad

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía en Cádiz, José Ángel Aparicio, en un acto por el 8 de marzo en el CEIP Pío XII de Jerez de la Frontera. - JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

El CEIP Pío XII de Jerez de la Frontera ha celebrado un acto conmemorativo con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en el que se ha reconocido y reivindicado la trayectoria y el ejemplo de dos mujeres que han abierto camino en sus respectivos ámbitos profesionales, como fueron Manuela Guerrero Baides, una maestra de este centro, y Manuela Martínez Gamero, la primera mujer profesora de autoescuela en esta localidad gaditana.

El acto ha contado con la presencia del delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía en Cádiz, José Ángel Aparicio, quien ha acompañado a la comunidad educativa en esta jornada dedicada a visibilizar el papel de las mujeres que han contribuido a abrir camino en distintos ámbitos profesionales.

Según ha informado la Junta en una nota, durante el acto se ha hecho entrega de sendos diplomas de reconocimiento a ambas homenajeadas por su destacada labor profesional y su contribución a la sociedad.

Por un lado, se ha reconocido la trayectoria de Manuela Guerrero Baides, maestra del CEIP Pío XII durante muchos años y recientemente jubilada el pasado curso escolar, cuya dedicación a la educación ha dejado "una profunda huella" en generaciones de alumnado. En el homenaje se ha recordado también la figura de Manuela Martínez Gamero, pionera en el ámbito de la formación vial al convertirse en la primera mujer profesora de autoescuela de la ciudad jerezana y una de las primeras de España.

Fallecida recientemente, su legado continúa vivo en la comunidad educativa, donde estudian dos de sus nietos. En representación de la homenajeada ha asistido su hija, que ha recogido el diploma de reconocimiento en nombre de su familia.

Uno de los momentos más emotivos del acto ha sido la lectura, por parte de su nieta, de una carta dirigida al Ayuntamiento de Jerez en la que ha solicitado que el pleno municipal valore dedicar una calle de la ciudad al nombre de su abuela como reconocimiento a su papel pionero y referente para muchas mujeres. Durante el acto también se ha hecho entrega simbólica de las firmas recogidas para respaldar esta iniciativa.

Durante su intervención, el delegado territorial ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas educativas, que desde los centros escolares contribuyen a visibilizar el papel de las mujeres en la sociedad y a reconocer su trabajo y su legado. En este sentido, ha subrayado el compromiso de la Junta con actividades que fomentan la igualdad y ayudan a seguir avanzando en la reivindicación de los derechos de las mujeres.

Desde el CEIP Pío XII se ha destacado que este acto se enmarca dentro de las actividades organizadas con motivo del 8M, con el objetivo de poner en valor el papel de las mujeres en la sociedad y reconocer a aquellas que, con su esfuerzo y compromiso, han contribuido a abrir camino para las nuevas generaciones.