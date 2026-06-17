El colegio Nuestra Señora de la Capilla, de Jaén, incorpora un aula de estimulación sensorial

Inauguración del Aula de Estimulación Multisensorial Manuel Ángel López Ruiz en el colegio Nuestra Señora de la Capilla. - JUNTA

JAÉN 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El CEIP Nuestra Señora de La Capilla, de Jaén, ha inaugurado este miércoles el Aula de Estimulación Multisensorial Manuel Ángel López Ruiz, un nuevo espacio destinado a mejorar la atención educativa y el desarrollo integral del alumnado con necesidades educativas especiales.

En concreto, permitirá desarrollar actividades de estimulación sensorial, comunicación, relajación y aprendizaje adaptado, contribuyendo a mejorar la respuesta educativa que recibe este alumnado.

Además, bajo el nombre de Manuel Ángel López Ruiz, este espacio rinde reconocimiento y homenaje a quien fue director del colegio, "dejando una profunda huella en la comunidad educativa por su dedicación, compromiso y vocación de servicio".

Así se ha puesto de relieve en el acto de inauguración, que ha contado con el director del CEIP, Nuestra Señora de la Capilla, Antonio Manuel Román; el alcalde de Jaén, Julio Millán, y el delegado territorial de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación, Francisco José Solano, entre otros.

Este último ha destacado que la puesta en marcha de este recurso "refleja el compromiso con una educación cada vez más inclusiva, capaz de dar respuesta a las necesidades de todo el alumnado desde la igualdad de oportunidades y la atención personalizada".

En este sentido, ha señalado la apuesta de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional por seguir reforzando los recursos de atención a la diversidad en la provincia, que tiene este curso 144 aulas de Educación Especial, dos más que el anterior, y 46 aulas específicas para alumnado con Trastorno del Espectro Autista (TEA), tres más que el pasado.

Finalmente, Solano ha felicitado a la comunidad educativa del centro por hacer posible este proyecto, fruto de la colaboración entre la dirección, la Asociación de Madres y Padres de Alumnado (AMPA) 'Almazara y la Asociación Asperger TEA en Jaén. "La suma de esfuerzos entre instituciones, familias y entidades sociales es clave para avanzar en una educación más inclusiva y de calidad", ha declarado.

RECONOCIMIENTO

El alcalde también ha valorado la puesta en marcha del aula multisensorial, así como el reconocimiento a la trayectoria profesional y humana de Manuel Ángel López, que le da nombre. "No es solo un gesto hacia una persona, sino hacia una forma de entender la educación", ha resaltado.

Al respecto, ha aludido a Lçópez como "un profesional que ha sabido anticiparse a las necesidades del sistema educativo, situando siempre al alumnado en el centro de su labor docente". Igualmente, ha hablado de su extensa trayectoria en el propio centro, donde ha desempeñado distintas responsabilidades como docente, jefe de estudios y director.

También ha hablado de su implicación decisiva en la creación de recursos especializados como el aula de pluridiscapacidad y el aula TEA, así como de su participación en la puesta en marcha de la Asociación Asperger de Jaén, "ejemplo de un compromiso que trasciende el ámbito estrictamente escolar".

Millán ha reconocido, además, el trabajo del conjunto del CEIP Virgen de la Capilla, con "una comunidad educativa que ha demostrado durante años que la inclusión no es una declaración de principios, sino una práctica diaria construida desde la colaboración entre profesorado, familias y alumnado".

Junto a ello, ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento de Jaén con la educación pública, señalando la coordinación permanente con los centros educativos de la ciudad a través de la Concejalía de Educación y el área de Mantenimiento Urbano. Un trabajo que, según ha dicho, "se traduce en actuaciones continuas para garantizar que los colegios dispongan de infraestructuras adecuadas y servicios de calidad".