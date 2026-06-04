La Comandancia Naval acoge el curso para el profesorado sobre la figura del navegante almeriense Lorenzo Ferrer

El delegado de Desarrollo Educativo y FP, Francisco Alonso, junto al comandante naval de la Comandancia Naval de Almería, Ángel Gamboa, y Valeriano Sánchez Ramón, profesor de Geografía e Historia e investigador de la figura de Ferrer Maldonado. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comandancia Naval de Almería ha acogido la celebración de un curso sobre el navegante almeriense Lorenzo Ferrer Maldonado (Berja, 1557 - Madrid, 1625), descubridor del Estrecho de Bering, dirigido a docentes a través del Centro del Profesorado (CEP) con el fin de contribuir a la difusión del patrimonio histórico andaluz en las aulas.

La actividad ha permitido dar a conocer la trayectoria de esta figura histórica vinculada a algunos de los principales hitos de la exploración marítima y a quien diversas investigaciones atribuyen el descubrimiento del estrecho de Bering.

Así, según ha explicado la Junta en una nota, se han proporcionado recursos y conocimientos especializados a los profesores para facilitar su trabajo educativo en las aulas, "favoreciendo el conocimiento de referentes andaluces con proyección internacional y contribuyendo a enriquecer la enseñanza de la historia desde una perspectiva contextualizada y cercana al alumnado".

La jornada ha culminado con una conferencia impartida por el comandante naval de Almería, Ángel Gamboa, quien ha abordado la relevancia histórica de este personaje histórico y su legado en el ámbito de la navegación, destacando la trascendencia de sus aportaciones al conocimiento geográfico y marítimo de su tiempo.

La clausura ha corrido a cargo del delegado territorial de Desarrollo Educativo y FP, Francisco Alonso, quien ha subrayado la importancia de acercar al alumnado figuras históricas vinculadas a Andalucía que contribuyan a fortalecer el conocimiento de nuestro patrimonio cultural e histórico.

"La escuela desempeña un papel fundamental en la transmisión del legado histórico de nuestra tierra. Iniciativas como esta permiten que el profesorado disponga de herramientas rigurosas y actualizadas para trasladar al alumnado la relevancia de personajes como Juan Rodríguez Cabrillo, cuya trayectoria forma parte de la aportación andaluza a la historia universal", ha señalado el delegado territorial.

Durante su intervención, Alonso ha valorado la labor que desarrollan los Centros del Profesorado en la mejora continua del sistema educativo andaluz. "Los CEP no son únicamente gestores de actividades formativas. Son auténticos agentes de cambio que, mediante una estructura altamente profesionalizada y una coordinación permanente con nuestros centros de enseñanza garantizan que la inversión en formación tenga una repercusión directa en la calidad de la enseñanza y en el éxito educativo del alumnado", ha afirmado.

ACTIVIDAD DE LOS CEP

En este sentido, ha destacado que, a falta de concluir el presente curso escolar, los tres Centros del Profesorado de la provincia --Almería, El Ejido y Cuevas-Olula-- "han desarrollado más de 400 actividades formativas, a las que se suman las acciones de carácter regional impulsadas por la Consejería".

Según sus cifras, estas iniciativas han registrado más de 20.000 participaciones de docentes y han contado con la colaboración de más de 1.600 profesionales en la detección y análisis de necesidades formativas.

El delegado territorial ha resaltado el impacto de los procesos de autoformación promovidos por los CEP, que representan cerca del 55 por ciento de las acciones desarrolladas y responden directamente a las necesidades planteadas por los propios centros educativos.

También ha puesto de relieve los elevados niveles de satisfacción del profesorado participante, superiores al 85 por ciento, así como el compromiso de los CEP con ámbitos estratégicos como la internacionalización educativa a través de proyectos Erasmus+, la inclusión, la atención a la diversidad y el desarrollo de la competencia digital docente.

La actividad se enmarca en la apuesta de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional por una formación docente de calidad, conectada con la investigación, la innovación y el patrimonio cultural, consolidando a los Centros del Profesorado como una "pieza esencial para impulsar la mejora continua del sistema educativo andaluz y acercar al alumnado referentes históricos de relevancia internacional vinculados a Andalucía".