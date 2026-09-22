Comienza el curso para más de 21.600 estudiantes de Idiomas, Artísticas Superiores y Arte Dramático en Málaga

Acto del inicio curso artísticas superiores en Málaga. - JUNTA DE ANDALUCÍA

MÁLAGA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 21.621 estudiantes de Artísticas Superiores de Música, Danza, Diseño y Arte Dramático, así como de régimen especial de Idiomas y Deportivas, han comenzado ya las clases en la provincia de Málaga en los 12 centros docentes. La mayoría del alumnado cursa sus estudios en la pública, el 96%.

El pasado 15 de septiembre se incorporaron a las aulas los alumnos y alumnas de las enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza, a los que se suman los matriculados en Artes Plásticas y Diseño, según han informado desde el Gobierno andaluz en una nota.

Las Enseñanzas Artísticas Superiores (Música, Danza, Diseño y Arte Dramático) permiten la obtención del título de Grado equivalente al Grado Universitario. Una de las peculiaridades de estas enseñanzas es que permiten el acceso a másteres universitarios y artísticos, así como a programas de doctorado.

Hasta el momento se han matriculado, dado que no ha concluido el procedimiento extraordinario, más de 3.470 estudiantes en las especialidades de arte dramático, danza, música y diseño, en centros públicos. Del total, 704 lo han hecho en Arte Dramático, 142 en Danza, 1.206 en Música y 1.422 en Diseño.

Actualmente, la red andaluza cuenta con cinco Conservatorios Superiores de Música, uno de Danza, tres Escuelas Superiores de Arte Dramático y nueve Escuelas de Arte y Superiores de Diseño. Han destacado que Málaga es la única provincia andaluza donde se pueden cursar todas estas enseñanzas.

Este curso se conserva la bonificación del 99% de los créditos aprobados en primera matrícula, que se aplicará a los estudiantes de los centros académicos andaluces de estas enseñanzas que no cumplan los requisitos de la beca del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Esta medida busca evitar que la capacidad económica familiar pudiese ser un factor limitante para el acceso a los estudios, a la vez que se reconoce el valor del esfuerzo.

El alumnado matriculado en las enseñanzas superiores tiene derecho a abonar los precios por servicio académico bien en un único pago al formalizar la matrícula o de forma fraccionada en dos plazos iguales que serán ingresados uno, al formalizar la matrícula, y otro durante la segunda quincena del mes de enero. A partir de este curso también se extiende esta forma de pago a los servicios administrativos.

Respecto a las enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial, en Málaga se cuenta con 8 Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI), donde se imparten once lenguas distintas --alemán, francés, inglés, italiano, árabe, ruso, portugués, chino, japonés, griego moderno y español como lengua extranjera--. Estas EOI se encuentran en Antequera, Vélez-Málaga, Coín, Estepona, Fuengirola, Málaga, Marbella y Ronda.

Estas enseñanzas, que permiten obtener certificaciones oficiales según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), requieren una edad mínima de 16 años cumplidos en el año en el que se comiencen los estudios. No obstante, han indicado que es posible acceder con 14 años si se desea estudiar un idioma diferente al cursado como primera Lengua Extranjera en la ESO.

Las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) ofrecen distintas modalidades de enseñanza para adaptarse a las necesidades personales y profesionales del alumnado: presencial, semipresencial o a distancia.

También se puede optar a los Cursos de Actualización, Perfeccionamiento y Especialización en Idiomas (CAPE), dirigidos a distintos colectivos profesionales, entre los que se encuentra el profesorado, y a personas adultas con necesidades específicas de aprendizaje en los diferentes niveles del marco europeo (desde el A1 hasta el C2).

Una de las novedades es el adelanto de las evaluaciones extraordinarias al mes de junio para estos estudios, en sustitución de la tradicional convocatoria de septiembre. Esta medida mejora la eficiencia y coherencia del sistema educativo al ofrecer al alumnado mayores oportunidades de recuperación, orientación y preparación académica al tiempo que simplifica la organización de la labor docente.

En cuanto a las enseñanzas deportivas, la Consejería oferta este curso 24 plazas en cada uno de los cinco centros públicos que imparten las enseñanzas correspondientes en Málaga, Granada, Sevilla, Cádiz y Jaén. En ellas se prepara a los alumnos para ejercer de técnico deportivo en dos diferentes modalidades.

Según han señalado, desde 2019, la Junta de Andalucía ha puesto en marcha una serie de medidas relevantes para el desarrollo y la promoción de las enseñanzas artísticas, tales como la ampliación de la oferta formativa de la EASD San Telmo, con la implantación de Diseño de interiores (curso 2025/26); y la creación del Conservatorio Elemental de Música de Estepona (curso 2024/25).

También la autorización del Grado Profesional en el Conservatorio Ramón Corrales de Ronda (curso 2023/24), la implantación del itinerario de Dramaturgia en la ESAD (curso 2022/23); así como la creación y continuación del Programa de Aulas de Excelencia Artística, que permite compatibilizar las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), y que se imparte en el Conservatorio Profesional de Música Manuel Carra o el Instituto de Enseñanza Secundaria Sierra Bermeja desde el curso 2021/22, entre otras medidas.