Comienza la escolarización de FP con 19.910 plazas en la provincia de Granada

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones, María del Carmen Castillo, y la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, durante su visita al IES Zaidín-Vergeles. - ESTHER LOBATO / EUROPA PRESS

GRANADA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha abierto este lunes el periodo para solicitar plaza en alguno de los ciclos formativos y cursos de especialización que se ofertan en Andalucía para el curso 2026/2027. En la provincia de Granada se ofertarán un total de 19.910 plazas para el curso 2026/2027, lo que representa un incremento del 65,39% respecto a 2018, según ha destacado la Junta.

El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el 30 de junio y la gestión de esas solicitudes se realiza a través de un distrito único que permite asignar las plazas de forma centralizada, atendiendo a las prioridades que los propios solicitantes señalan en el impreso. El procedimiento puede realizarse íntegramente a través de Internet en la Secretaría Virtual de la Consejería.

Así lo ha dado a conocer este lunes la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones y titular de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, María del Carmen Castillo, durante su visita al IES Zaidín-Vergeles de Granada.

Castillo ha señalado que uno de los pilares de la nueva oferta es la modalidad virtual para atender una demanda creciente en este perfil, donde se incorporan siete ciclos formativos nuevos, uno de los cuales, el de Documentación y administración Sanitaria, se ofrece desde el CPIFP Aynadamar en Granada.

Además, como novedad, se implantarán por primera vez en Andalucía seis nuevos títulos, entre los cuales hay dos de especialización que pertenecen a la nueva familia profesional de Inteligencia Artificial y Big Data: Aprendizaje automático: gestión de datos y entrenamiento y Aprendizaje automático: instalación, despliegue y explotación de sistemas, ambos en el IES Zaidín-Vergeles (Granada).

Se trata de un ámbito formativo emergente por el que la Consejería viene apostando desde 2021, cuando puso en marcha el primer curso de especialización en Inteligencia Artificial y Big Data, cuya oferta se ampliado hasta alcanzar una cifra de 15 cursos para 2026/2027.

En total, se podrán estudiar en la provincia de Granada 433 ciclos formativos y cursos de especialización, contando con 13 nuevas enseñanzas en oferta completa: los cursos de especialización ya mencionados, cinco grados medio y cinco de grado superior.

Se trata de nuevas enseñanzas que responden a la demanda de sectores clave como el metal, la salud, la seguridad, el transporte o el sector agrario. Estos ámbitos demandan cada vez más perfiles técnicos cualificados y actualizados, por lo que la oferta de FP garantiza oportunidades laborales concretas para la juventud granadina. Además, contribuye a fijar población y dinamizar el empleo en el ámbito local.

Los nuevos grados medio que se podrán estudiar el próximo curso se enmarcan en las familias de Sanidad, con Emergencias sanitarias en el CPIFP Aynadamar; Imagen Personal, con los ciclos de Estética y Belleza en el IES Hispanidad de Santa Fe y Peluquería y Cosmética Capilar en el IES Julio Rodríguez de Motril; Fabricación Mecánica, con el grado de Soldadura y Calderería en el IES Cartuja; y Actividades Físicas y Deportivas, con Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre en el IES Puerta del Mar de Almuñécar.

Con respecto a los grados superiores, las cinco novedades son los ciclos de Administración y Finanzas y Automoción, ambos en el IES Pedro Jiménez Montoya de Baza; Coordinación de Emergencias y Protección Civil, en el IES Pedro Antonio de Alarcón de Guadix; Educación infantil, en el IES Alhambra; y el grado superior en Gestión Forestal y del Medio Natural, que se impartirá en el IES Hiponova de Montefrío.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado la incorporación de la nueva familia profesional de Inteligencia Artificial y Data en el IES Zaidín-Vergeles como "una excelente noticia para Granada y una muestra del compromiso de la Junta de Andalucía con la formación vinculada a los sectores con mayor capacidad de crecimiento y generación de empleo".

La regidora ha señalado que la ciudad se está consolidando como un referente nacional en IA, con un ecosistema dinámico en el que la Universidad, los centros de formación e investigación y las empresas innovadoras desempeñan un papel fundamental.

Carazo ha subrayado que "Granada está generando nuevas oportunidades ligadas a la economía del conocimiento y necesitamos formar aquí a los profesionales que demandan las empresas. Estos nuevos ciclos en el IES Zaidín-Vergeles contribuirán a que más jóvenes accedan a empleos de alta cualificación sin tener que marcharse, fortaleciendo la capacidad de Granada para generar y retener talento".

PROCESO DE ADMISIÓN

En las solicitudes de oferta completa las personas interesadas deben indicar los ciclos formativos y los centros docentes, hasta un máximo de diez opciones ordenadas según sus preferencias. El 2 de julio se publica la relación provisional de solicitantes y si se detecta algún error, se pueden realizar alegaciones del 3 al 6 de julio.

Un proceso informático barema las solicitudes, asignando automáticamente las plazas. Se trata de un procedimiento con dos adjudicaciones para los grados básicos, medios y superiores, adjudicaciones que serán el 9 y 20 de julio. Tras cada adjudicación se abre un periodo de matriculación.

Finalizada la segunda adjudicación, todo el procedimiento de oferta completa se rige en exclusiva con listas de espera hasta el 15 de noviembre, en las que podrán incluirse las peticiones/solicitudes fuera de plazo que irán por detrás de cualquier solicitud presentada en plazo.

También del 15 al 30 de junio es el plazo para solicitar todas las enseñanzas de FP en oferta modular, ya sea presencial, semipresencial o virtual. En las solicitudes de este tipo de oferta se deben indicar los módulos profesionales a los que optan, hasta un máximo de 1.150 horas. Se realiza una única adjudicación el 16 de julio, con un periodo de matriculación del 17 al 22 de julio.

Respecto al porcentaje de puestos a disposición de los que quieren proseguir su itinerario profesional, en los grados superiores se reservará el 40% para los estudiantes que llegan de un grado medio, mientras que para los de Bachillerato el porcentaje es del 45%. De esta manera se garantizan más plazas a los alumnos que ya están estudiando Formación Profesional para que puedan tener un itinerario completo.