El Consejo Escolar Provincial de Granada analiza la escolarización y las infraestructuras tras el comienzo del curso

La delegada de Educación de la Junta en Granada, María José Martín, ha asistido a la reunión de este órgano de participación de la comunidad educativa en el ámbito provincial. - JUNTA

GRANADA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Escolar Provincial de Granada ha celebrado una sesión ordinaria en la Delegación Territorial de Educación de la Junta para analizar el inicio del curso escolar 2026-2027, con una presentación de datos sobre los centros educativos, el alumnado, los servicios y los recursos del sistema educativo provincial.

La delegada del ramo, María José Martín, que ha asistido a la reunión de este órgano de participación de la comunidad educativa en el ámbito provincial, ha asegurado que se trata de "un espacio de participación y diálogo que permite poner en común información sobre el funcionamiento de los centros y los servicios educativos, así como escuchar las cuestiones que preocupan a los distintos sectores de la comunidad educativa; el análisis del inicio de curso debe servir para compartir datos, identificar necesidades y continuar trabajando desde la colaboración.

Entre los asuntos abordados han figurado las infraestructuras e inversiones educativas, el transporte escolar, las aulas matinales, los comedores escolares y las distintas etapas de enseñanza, desde el primer ciclo de Educación Infantil hasta la Formación Profesional y las enseñanzas de régimen especial.

Durante la reunión se han expuesto los datos de los servicios complementarios para el curso 2026-2027, con más de 12.000 usuarios del transporte escolar ordinario, más de 11.500 del aula matinal y casi 18.000 de los comedores escolares. En el caso del transporte, existe un total de 167 centros receptores del servicio, 83 de ellos de educación especial.

En relación con la Educación Infantil de primer ciclo, la provincia cuenta, según los datos presentados, con 223 centros y escuelas infantiles, entre los que figuran 13 de titularidad de la Junta de Andalucía, 89 municipales y 121 centros privados adheridos.

La documentación también incluye información sobre las infraestructuras e inversiones educativas, con actuaciones vinculadas a la escolarización de verano, las intervenciones de urgencia, los dispositivos electrónicos, el confort térmico y los programas de mejora de los centros.

Asimismo, se han presentado datos relativos al uso de instalaciones educativas, con 769 proyectos solicitados por asociaciones de madres y padres, entidades sin ánimo de lucro, ayuntamientos y centros educativos.

En el ámbito de las enseñanzas, la sesión ha repasado la información disponible sobre Educación Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, Formación Profesional, educación permanente y enseñanzas oficiales de idiomas, además de cuestiones relacionadas con los conservatorios, las escuelas de arte y el personal técnico y de integración social.

En cuanto a la Formación Profesional, se han tratado temas referentes a la oferta formativa, las nuevas enseñanzas y los recursos vinculados a estas enseñanzas en la provincia.

Entre los datos expuestos, el cómputo global de oferta educativa es de 431 entre ciclos, cursos y programas. Además, entre los recursos figuran 35 aulas de Tecnología Aplicada (ATECA), 36 aulas de emprendimiento, 114 aulas bilingües y 19 ciclos formativos bilingües. Estos indicadores permiten contextualizar la organización de la FP dentro del conjunto del sistema educativo provincial.

La sesión también ha incluido información sobre Educación Permanente, dentro del repaso a las distintas modalidades educativas presentes en la provincia.