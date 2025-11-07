Convocatoria extraordinaria para 31 especialidades, doce de ellas bilingües, para la bolsa de docentes técnicos de FP

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional abre una convocatoria extraordinaria restringida para profesores técnicos de Formación Profesional. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha abierto de forma extraordinaria y con carácter restringido la bolsa de trabajo del profesorado técnico de Formación Profesional, a extinguir ya que este cuerpo se ha integrado en el de profesores de Secundaria, para cubrir 31 especialidades, de las cuales doce son de perfil bilingüe.

Así figura en la resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) consultado por Europa Prees, y en la que se especifica que a estas bolsas "sólo podrá acceder el personal integrante de otras bolsas de la comunidad autónoma de Andalucía de cuerpos o especialidades distintos de aquellos a los que se pretende acceder".

En la misma resolución, se aclara que "el personal interino que participe en la presente convocatoria y se encuentre ocupando un puesto de trabajo en el ámbito de la gestión de la Consejería no podrá acceder, de resultar seleccionado en el presente procedimiento, a un puesto de la nueva bolsa mientras se encuentre ocupando aquel". La convocatoria se hace con carácter urgente por la "necesidad perentoria de cobertura de los puestos de trabajo objeto de la presente convocatoria".

Las especialidades para las que se abre de manera extraordinaria la bolsa son: Instalación y mantenimiento de equipos térmicos y de fluidos; Instalaciones electrotécnicas; Instalaciones y equipos de cría y cultivo; Laboratorio; Máquinas, servicios y producción; Oficina de proyectos de construcción; Oficna de proyectos de fabricación mecánica; y Operaciones y equipos de elaboración de productos alimentarios.

Continúa el listado con Operaciones de procesos; Operaciones y equipos de producción agraria; Procedimientos de diagnóstico clínico y ortoprotésico; Procedimientos sanitarios y asistenciales; Procesos comerciales; Procesos de gestión administrativa; Producción textil y tratamientos físico-químicos; Servicios a la comunidad; Sistemas y aplicaciones informáticas; Técnicas y procedimientos de imagen y sonido; y equipos electrónicos.

Las especialidades con perfil bilingüe son Instalaciones electrotécnicas (inglés); laboratorio (inglés); Operaciones y equipos de elaboración de productos alimentarios (inglés); Procedimientos de diagnóstico clínico y ortoprotésico (inglés); Procedimientos sanitarios y asistenciales (inglés); Procesos comerciales (francés); Procesos comerciales (inglés); Procesos de gestión administrativa (inglés); Servicios a la comunidad (inglés); Sistemas y aplicaciones informáticas (inglés); Técnicas y procedimientos de imagen y sonido (inglés) y Equipos electrónicos (inglés).