En Córdoba hay más de 850 inscritos para las pruebas de obtención del título de Graduado en ESO y de Bachiller - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 851 personas en la provincia de Córdoba, de las 8.314 en toda Andalucía, se han inscrito para participar en las pruebas para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y de Bachiller que se realizarán mañana sábado 11 de abril de manera simultánea en toda la comunidad.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, las pruebas para la obtención del título de ESO, con 745 inscritos, constituyen una vía para que las personas mayores de 18 años puedan acceder a esta titulación básica en el sistema educativo que les permite, a su vez, continuar su formación académica en los niveles superiores de Bachillerato y Ciclos Formativos.

Las pruebas están concebidas como una segunda oportunidad para el alumnado que abandonó sus estudios de manera prematura, así como para aquellas personas que en su día no pudieron formarse. La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional realiza cada año dos convocatorias, en abril y junio.

Para la organización de las pruebas, que se desarrollan en jornada de mañana y tarde, se han constituido un total de cuatro comisiones evaluadoras en la provincia. Los contenidos de los ejercicios son los correspondientes a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas y se organizan en torno a tres ámbitos de conocimiento: Científico-Tecnológico, Social y de Comunicación.

Para obtener el título es necesario aprobar los tres ejercicios, si bien, en caso de no superar el conjunto de las pruebas, se mantienen las calificaciones de los ámbitos aprobados, que tendrán validez en todo el territorio nacional. De este modo, los aspirantes podrán optar al título examinándose de los ámbitos suspensos en sucesivas convocatorias.

Además, las personas que previamente hayan cursado la etapa de la ESO, en el régimen general o para personas adultas, y hayan superado determinadas materias o ámbitos, estarán exentas de la realización de las pruebas correspondientes, de acuerdo con las equivalencias establecidas.

Una vez concluidas las pruebas del 11 de abril, se abrirá un nuevo plazo de presentación de solicitudes, desde el 13 de abril al 4 de mayo, para participar en la convocatoria correspondiente al mes de junio de 2026, que tendrá lugar el día 20 de junio.

TÍTULO DE BACHILLER

En cuanto a las pruebas dirigidas a la obtención del título de Bachiller para personas mayores de 20 años, este sábado 11 de abril tiene lugar la primera jornada de las pruebas que continuarán el sábado 18 de abril con su segunda jornada. Según los datos de inscripción de la Consejería en esta convocatoria participan en Córdoba un total de 106 personas para cuya organización se ha constituido una comisión evaluador.

Los aspirantes se examinarán de las materias pertenecientes al bloque de materias comunes, de modalidad y optativas de las distintas modalidades de bachillerato: Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencias y Tecnología, General, y Artes en sus dos vías, la de Artes Plásticas, Imagen y Diseño y la de Música y Artes Escénicas.

El objetivo de estas pruebas es facilitar a los andaluces el acceso a una titulación académica oficial, favoreciendo su reincorporación al Sistema Educativo para completar su formación con estudios superiores. La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional realiza cada año una convocatoria, dividida en dos jornadas.

Para obtener el título de Bachiller es necesario superar todos los ejercicios, si bien se podrán mantener las materias aprobadas para próximas convocatorias. Por su parte, las personas que ya hubiesen cursado y superado una o varias materias en Bachillerato o enseñanza equivalente quedarán exentas de la realización de parte de las pruebas.