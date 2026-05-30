Trasladado al hospital un niño de cuatro años tras sufrir un ahogamiento en una piscina en Mirasierra

Archivo - Varios vehículos de Samur Protección Civil, en la Puerta del Sol, a 12 de agosto de 2021, en Madrid (España). - David Obach - Europa Press - Archivo

MADRID 30 May. (EUROPA PRESS) -

Un niño de cuatro años ha tenido que ser trasladado este sábado al hospital infantil de La Paz tras sufrir un ahogamiento en una piscina ubicada en la calle Costa Brava, en el barrio madrileño de Mirasierra.

Según ha informado una portavoz de Samur-Protección Civil, testigos en el lugar rescataron al niño que estaba sumergido en el agua e iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) guiados telefónicamente por operadores técnicos del cuerpo.

Cuando llegaron los efectivos médicos, el niño había recuperado respiración y recuperación. Una vez recuperada la parada y estabilizado, fue trasladado por Samur-Protección Civil al hospital con escolta de la Policía Municipal de Madrid, señalan desde Emergencias Madrid.