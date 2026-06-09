Cuatro centros de Córdoba reciben la Bandera Verde por su compromiso con el medioambiente

El CEIP Carmen de Burgos, de Cabra, en reconocido con la Bandera Verde. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cuatro centros educativos de Córdoba, y un total de 16 andaluces, han recibido el Galardón Internacional Bandera Verde por su compromiso con la educación ambiental en el marco del programa Ecoescuelas correspondiente al curso 2025/2026.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, de los centros galardonados, seis se incorporan por primera vez: el CDP La Milagrosa, en Almería; el IES Bahía de Algeciras y el IES Fernando de Quiñones de Chiclana de la Frontera, en Cádiz; el CEIP Carmen de Burgos, de Cabra, el CDP Reales Escuelas Pías de la Inmaculada Concepción y San Francisco y el CPR Iznájar Sur, en Córdoba.

Además, otros diez centros renuevan esta distinción, en concreto el CEIP Cervantes de Alhama de Granada, el CEIP Ecoescuela La Inmaculada del Salar y el CEIP San Andrés de Montejícar, (Granada); el CPR Alto Guadalquivir de Coto Ríos (Jaén), el CEPR San José de Calasanz y el CEIP Virgen del Rosario de Totalán (Málaga), el CEIP Alarcón Fernández de Arellano de Palomares de Cuevas del Almanzora (Almería), el CEIP Las Cortes de San Fernando (Cádiz); el CDP San Acisclo y Santa Victoria, (Córdoba) y el CPR Aderán 1 de Cabezas Rubias (Huelva).

Las Banderas Verdes son unos galardones que distinguen el trabajo realizado por aquellas Ecoescuelas que han superado satisfactoriamente la evaluación de sus proyectos de sostenibilidad, realizada por la Asociación de Educación Ambiental y el Consumidor (Adeac) y homologada a nivel europeo.

En este sentido, y en reconocimiento a los centros que consiguen determinados niveles de mejora y compromiso, el programa Ecoescuelas otorga la concesión por un periodo de tres años de este galardón, una distinción que, con el logotipo del programa, identifica a los centros educativos que son un modelo de referencia socio ambiental.

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones y titular de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, María del Carmen Castillo, ha asistido al acto de entrega de los reconocimientos, que ha tenido lugar en Algeciras (Cádiz), donde ha felicitado al alumnado y al profesorado "por su implicación, porque nada de esto sería posible sin docentes que crean en una educación activa, abierta y comprometida".

Además, ha dicho que esta iniciativa "es una forma de aprender que convierte al alumnado en protagonista, conecta el aula con su entorno y demuestra que la educación puede ser una herramienta poderosa para transformar la realidad más cercana".

Para obtener este galardón, los centros docentes han tenido que alcanzar una serie de objetivos como haber generado en el centro una organización dinámica e integradora de todos los agentes implicados, un proyecto educativo de centro que incluya todas las actuaciones referidas a la Educación Ambiental o haber mejorado la calidad y coherencia ambiental del centro educativo en cada una de las temáticas que aborda el programa, entre otros.

Castillo, igualmente, ha subrayado que el programa de Ecoescuelas "recuerda que la sostenibilidad es una responsabilidad concreta que empieza en nuestros barrios, en nuestras costas, en nuestros patios y en nuestras aulas".

El programa Ecoescuelas está coordinado internacionalmente por la Fundación Europea de Educación Ambiental (FEE) y desarrollado en España por Adeac con el propósito de impulsar la educación ambiental en los centros escolares y en la comunidad local, creando una red de intercambio y cooperación.

La consejera Castillo ha explicado que "cuando un centro reduce residuos, mejora sus hábitos de consumo, cuida sus espacios verdes, fomenta el ahorro de agua y energía, impulsa la movilidad sostenible o trabaja la protección de la biodiversidad, está haciendo mucho más que una actividad escolar; está formando ciudadanos responsables, críticos y comprometidos; porque eso es educar".