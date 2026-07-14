Cuatro estudiantes de la provincia de Jaén son distinguidos con el Premio Extraordinario de Bachillerato

Estudantes distinguidos con el Premio Extraordinario de Bachillerato - JUNTA DE ANDALUCÍA

JAÉN 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía en Jaén, Francisco José Solano, ha recibido a los cuatro estudiantes de distintos centros educativos de la provincia que han sido distinguidos con el Premio Extraordinario de Bachillerato correspondiente al curso 2025/2026.

Durante el encuentro, Solano ha subrayado que estos galardones, convocados anualmente por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, tienen como objetivo reconocer los méritos académicos del alumnado que ha obtenido un rendimiento excelente durante sus estudios de Bachillerato.

En este sentido, el delegado territorial ha destacado que "la convocatoria de estos premios constituye una clara apuesta por impulsar la excelencia académica y poner en valor el esfuerzo, el talento y la dedicación de los estudiantes jiennenses".

Los estudiantes distinguidos en esta edición han sido María del Carmen Pérez Higueras, del Colegio Guadalimar de Jaén; Lucía Egea Ramos, del IES Martín Alhaja, de La Carolina; María Díaz Sevilla, del IES Francisco de los Cobos, de Úbeda; y Andrés Martínez Quesada, del IES San Juan de la Cruz, también de Úbeda.

Finalmente, Solano ha felicitado a los galardonados por su brillante trayectoria académica y les ha animado a continuar desarrollando su formación con el mismo compromiso y dedicación.

Asimismo, ha subrayado que este reconocimiento es el reflejo de su constancia, esfuerzo y afán de superación, valores que contribuyen a construir una sociedad más preparada y con mayores oportunidades de futuro.