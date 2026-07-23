Culmina la reparación de la cubierta del IES Beatriz Galindo La Latina de Motril (Granada) que dañó el temporal

La delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María José Martín, visita el IES Beatriz Galindo La Latina de Motril. - JUNTA DE ANDALUCÍA

MOTRIL (GRANADA), 23 (EUROPA PRESS)

El IES Beatriz Galindo La Latina de Motril (Granada) ha concluido las obras de reparación de la cubierta del centro, una actuación ejecutada por la Junta de Andalucía, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, con una inversión de 135.181 euros que ha permitido dar solución a los problemas de filtraciones provocados por el temporal de lluvias registrado durante los primeros meses del año.

La actuación garantiza nuevamente la estanqueidad del edificio y mejora las condiciones de conservación de las instalaciones, según informa la Junta en una nota.

La delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María José Martín, ha visitado el centro para comprobar el estado de la actuación, acompañada por el gerente provincial de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) en Granada, José Antonio Toribio, y por la concejala de Educación del Ayuntamiento de Motril, Mayte Jiménez.

Los trabajos han consistido en la renovación del sistema de impermeabilización de los 706 metros cuadrados de cubierta, mediante la sustitución de la lámina impermeabilizante, el desmontaje de la capa de grava de protección y su posterior reposición, asegurando así una mayor protección frente a futuras incidencias meteorológicas.

La actuación ha sido ejecutada por la UTE formada por Albaida Infraestructuras S.A. y Obras y Servicios Públicos S.A., con un plazo de ejecución de dos meses.

Durante la visita, Martín Gómez ha destacado que "la conservación de los edificios educativos es esencial para garantizar que la actividad docente se desarrolle con normalidad y en las mejores condiciones posibles", remarcando que "el mantenimiento de la red de centros públicos constituye una prioridad para la Consejería, que continúa actuando con rapidez allí donde las inclemencias meteorológicas han provocado daños, con el objetivo de preservar unas instalaciones seguras, funcionales y de calidad".

Desde 2019, la Agencia Pública Andaluza de Educación ha ejecutado en el municipio actuaciones por un importe superior a 2,7 millones de euros, a las que se suman 348.000 euros en inversiones actualmente en tramitación y 150.000 euros correspondientes a nuevas actuaciones previstas para 2026.

En el caso concreto del IES Beatriz Galindo La Latina, además de esta intervención, el centro ha recibido inversiones para la reforma integral de los aseos, la mejora de la pista polideportiva y la dotación de equipamiento para aulas digitales, así como fondos destinados al confort térmico, al funcionamiento ordinario del centro y al programa Mejora tu centro, consolidando una inversión continuada para mejorar sus instalaciones y recursos.

Este centro escolariza actualmente a 326 alumnos y alumnas y cuenta con una plantilla integrada por 54 docentes y 5 profesionales de administración y servicios.

En él se imparte Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, en las modalidades de Ciencias y Tecnología y Humanidades y Ciencias Sociales, y dispone de servicio de transporte escolar. Además, desarrolla una amplia oferta de programas educativos.