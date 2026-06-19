Dos centros educativos del Aljarafe (Sevilla) presenta los resultados del proyecto artístico 'La mirada creciente'

Imagen del proyecto 'La mirada creciente. Arte, las viñas, los olivares y la cultura del campo andaluz'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alumnado de 1º de Bachillerato del IES Lucus Solis, de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), y de 2º de ESO del IES Al-Iscar, de Villanueva del Ariscal (Sevilla), presenta esta semana los resultados de 'La mirada creciente. Arte, las viñas, los olivares y la cultura del campo andaluz', un proyecto en el que han trabajado durante varias sesiones a través de las artes plásticas, la pintura, la fotografía, el arte mural, la mediación cultural y el archivo visual.

Según ha informado la Junta en una nota, la propuesta, diseñada y coordinada por el artista Manuel León Moreno, forma parte del Programa Andaluz de Arte y Educación, impulsado por las consejerías de Cultura y Deporte y de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

Tomando como referencia los paisajes agrícolas del Aljarafe, especialmente las viñas y los olivares, 'La mirada creciente' ha invitado al alumnado a reflexionar sobre el valor cultural, histórico y social de estos espacios como elementos esenciales de la identidad andaluza.

Para ello, los participantes han desarrollado un proceso creativo basado en la observación del entorno, la investigación, el dibujo, la fotografía, la recopilación de imágenes y el trabajo colaborativo.

En esre contexto, el Gobierno andaluz ha indicado que la exposición final reúne los resultados de este trabajo colectivo en torno al olivar y su dimensión simbólica como parte del paisaje y la memoria del territorio en un mural expuesto en cada centro educativo.

A través de talleres de dibujo, pintura, aguada, recorte, composición por capas y reflexión visual, los estudiantes han explorado cómo una forma cercana y cotidiana -la hoja de olivo- puede transformarse en símbolo, emblema y lenguaje visual.

El resultado, un herbario expandido en forma de instalación plástica que combina identidades individuales para construir una imagen común, viva y coral, que refleja la diversidad de miradas surgidas durante el proceso creativo.

Más allá de una representación literal del olivo, la propuesta busca activar una mirada más profunda sobre el paisaje y su significado cultural. En palabras de Manuel León Moreno "no se trataba de copiar hojas de olivo, sino de convertir cada hoja en un signo". "Cada alumno ha trabajado la forma como si fuera un pequeño emblema personal, una manera de mirar el paisaje desde dentro", ha añadido.

Desde esta perspectiva, 'La mirada creciente' ha planteado el arte como una forma de conocimiento y de relación con el entorno. El olivar deja de ser un paisaje habitual para convertirse en un archivo vivo que habla del territorio, del trabajo, de la tradición y de los vínculos entre comunidad y naturaleza.

Como ha señalado el artista, "hay un paisaje que vemos y otro que respiramos. Este proyecto intenta hacer visible esa relación profunda entre el alumnado, el territorio y las formas que lo representan".

En la muestra se va a exhibir además una selección de ejemplares de la agenda escolar 2026/2027 vinculada a esta iniciativa. El proyecto ha contado además con la colaboración de la fotógrafa Celia Macías Domínguez.

En los actos finales, tanto el alumnado como el equipo artístico y el docente han podido compartir públicamente una experiencia educativa en la que el aula se ha transformado en taller y el paisaje cercano en herramienta de creación, reflexión y aprendizaje.

El alumnado del IES Lucus Solis presentó los resultados de su trabajo el pasado miércoles 17 en el centro educativo. Por su parte, los estudiantes del IES Al-Iscar ha finalizado hoy el proyecto en la Casa de la Cultura de Villanueva del Ariscal con la presentación de los resultados de estos meses de trabajo.

El Programa Andaluz de Arte y Educación se desarrolla durante el presente año en un total de 37 centros educativos andaluces con el objetivo de acercar el arte y la cultura al alumnado mediante experiencias creativas, participativas y estrechamente vinculadas a su entorno.