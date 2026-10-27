El EducaBus llega a Cádiz con actividades gratuitas sobre biodiversidad, cambio climático y reciclaje

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Fina Martínez (i), y la consejera de Educación, María del Carmen Castillo (d), en una visita este martes al EducaBuse, ubicado en el Parque Koutinoussa de Cádiz. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

CÁDIZ 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Fina Martínez, y la consejera de Educación, María del Carmen Castillo, han visitado este martes en el Parque Koutinoussa de Cádiz el EducaBus, el aula móvil de la Junta de Andalucía que propone actividades gratuitas sobre biodiversidad, cambio climático y reciclaje para todos los públicos.

Esta es una de las actividades enmarcadas en la celebración del Día Mundial de la Sostenibilidad, que se conmemora este miércoles, como ha indicado la Junta en una nota.

Las consejeras han visitado este espacio junto con el alcalde de Cádiz, Bruno García, la delegada de la Junta en la provincia, Mercedes Colombo, los delegados territoriales de ambas consejerías, Óscar Curtido y José Ángel Aparicio, y alumnos de los colegios María Auxiliadora y María Valle.

El espacio móvil, que dispone de contenidos de educación ambiental mediante juegos interactivos y realidad virtual y aumentada, se encuentra abierto a toda la ciudadanía, aunque está dirigido especialmente a escolares.

Inició su ruta en marzo y estos días recorre la provincia de Cádiz. Además de la capital gaditana, su itinerario incluye San Fernando, Jerez de la Frontera, Rota, Los Barrios, Algeciras, La Línea de la Concepción, Conil de la Frontera, Chipiona, Barbate, El Puerto de Santa María, Chiclana de la Frontera y Medina Sidonia.

La programación se extiende hasta finales de julio de 2027 y comprende unas 200 paradas en municipios andaluces.

Durante la visita, los participantes pueden consultar los contenidos y materiales del EducaBus, con información y propuestas didácticas relacionadas con aspectos ambientales como la biodiversidad, el medio natural, el cambio climático y el reciclaje. El acceso a estos contenidos se realiza mediante aplicaciones expositivas y actividades adaptadas a distintos niveles educativos y previstas para todas las edades.

Las actividades se organizan en torno a cuatro grandes ejes: la sostenibilidad en el ámbito forestal y la biodiversidad; la economía circular; el cambio climático, y la digitalización ambiental y la innovación. Así, el programa combina recursos tecnológicos, juegos y propuestas educativas para explicar los procesos ambientales y su relación con hábitos cotidianos, como la separación de residuos o el uso de los recursos naturales.

Fina Martínez ha explicado que se trata de un aula itinerante abierta, con actividades también al aire libre, diseñada para que "cualquier andaluz, sin importar su edad, pueda aprender, experimentar y comprender de manera sencilla cómo sus decisiones cotidianas influyen en el entorno".

"Tiene el objetivo de acercar conceptos relacionados con la sostenibilidad y el respeto al entorno natural a la ciudadanía", ha apostillado.

Por su parte, la consejera de Educación ha trasladado el compromiso con la educación ambiental como un eje transversal dentro del proyecto docente. En este sentido, ha destacado programas consolidados como Aldea, la Red Andaluza de Ecoescuelas o la iniciativa Aulas Verdes Abiertas, incidiendo en que son proyectos que "transforman las escuelas e institutos en centros de aprendizaje sostenible, fomentando el respeto al medio ambiente, la reducción de residuos, el uso responsable del agua y la energía, y la mejora del entorno natural y social".

Castillo ha informado de que la Red Andaluza de Ecoescuelas cuenta este curso con 436 centros educativos, involucrando a más de 10.000 docentes y 164.000 alumnos. En ellos se abordan líneas de trabajo clave como el cambio climático, la conservación de la biodiversidad y la geodiversidad, los ecosistemas forestales, la economía circular, la protección del litoral y del medio marino, así como la gestión eficiente del agua.

Las entidades interesadas en solicitar la visita de esta aula ambiental móvil pueden hacerlo a través del Portal Ambiental de Andalucía, desde donde se administran las peticiones y la planificación de la ruta. La unidad móvil, en cada municipio, se encuentra abierta al público de martes a sábado.