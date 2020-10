Educación creará listas extraordinarias para cubrir puestos "urgentes" como interinos por el Covid

La plantilla pública se eleva a más de 109.000 docentes tras el acuerdo con los sindicatos que ha sido ratificado por el Consejo

SEVILLA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el procedimiento para crear listas extraordinarias de personal aspirante para ocupar puestos docentes en régimen de interinidad. Esta medida tiene como objetivo atender la provisión de los nuevos puestos docentes de "urgente" cobertura que surjan como consecuencia del Covid-19. El llamamiento del personal que integre estas listas se hará cuando se agoten las bolsas de trabajo ordinarias y las extraordinarias que estén vigentes.

Según indica la Junta en un comunicado, el personal que participe en este procedimiento extraordinario será ordenado en listados por cuerpos y especialidades docentes, conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad, teniéndose en cuenta exclusivamente el expediente académico de la titulación exigida como requisito para el acceso.

Así, explica que en los listados aparecerán en primer lugar las personas que tengan el título oficial de formación pedagógica y didáctica de posgrado, o equivalente, o en su defecto, acrediten los requisitos establecidos por el Ministerio de Educación sobre el máster universitario en formación del profesorado en Educación Secundaria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, por orden de puntuación con arreglo a la nota media del expediente académico de la titulación exigida como requisito para el acceso.

A continuación, añade que se incluirá el personal que no disponga del referido requisito del máster con el mismo régimen de ordenación.

Además, la Junta indica que el Consejo de Gobierno ha ratificado el acuerdo entre la Consejería de Educación y Deporte y las organizaciones sindicales representadas en la Mesa Sectorial de Educación, CSIF, ANPE y CCOO, que permite incrementar este curso la plantilla docente pública en 6.949 nuevos maestros y profesores. De esta manera, el sistema educativo público andaluz contará con una plantilla integrada por más de 109.000 efectivos, es decir, "un 6,8% más, para hacer frente a un curso excepcional como consecuencia del Covid-19".

El documento recoge el incremento de 1.500 docentes destinados en su mayoría al segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria, Educación Especial y Secundaria, así como para ampliar las plantillas de las residencias escolares. A estos hay sumar los 450 profesores que se incorporan a las nuevas unidades y la ampliación de enseñanzas, sobre todo en FP; 826 docentes para cubrir las horas de reducción que se han dotado para los coordinadores Covid que están en cada centro y otros 4.014 incorporados de manera extraordinaria para dar apoyo y refuerzo a los centros educativos. En total, "casi 7.000 efectivos más", destaca la Junta.

Señala que esta ampliación extraordinaria de la plantilla docente está dirigida específicamente a la disminución de la relación de alumnos por aula, para facilitar así el desdoble en aquellos centros con mayor volumen de estudiantes.

Además del refuerzo de plantilla, explica que el acuerdo recoge la cobertura urgente de las sustituciones del profesorado por Covid-19 mediante llamamiento provincial telefónico en función del lugar que se ocupe en las bolsas de trabajo de las distintas especialidades de los cuerpos docentes.

Sobre el régimen de trabajo no presencial del profesorado, señala que se establece que la parte del horario no lectivo y de obligada permanencia en el centro del profesorado se llevará a cabo, con carácter general, de forma telemática, priorizándose las reuniones de trabajo a través de videoconferencia. No obstante, se atenderá presencialmente mediante cita previa a las familias que tengan dificultades para acceder a la tutoría electrónica.

UN 10% MÁS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS

Junta destaca igualmente que el convenio también incluye que el profesorado andaluz podrá trabajar de manera no presencial en el caso de que tenga hijos menores de 14 años o personas dependientes a su cargo que resulten afectadas por el cierre total o parcial de centros escolares o asistenciales. Esta medida también se aplicará en el caso de que tengan síntomas compatibles con el Covid-19 o se encuentren en cuarentena.

Otro de los puntos del convenio es el incremento en un 10% de la cantidad global destinada a los gastos de funcionamiento de los centros docentes públicos para este curso 2020/21, con el fin de atender las nuevas necesidades higiénicas y sanitarias derivadas de la situación de crisis provocada por el Covid-19.