Educación destina más de 3 millones a los centros docentes de la provincia de Sevilla dañados por el temporal

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, atiende a los medios tras su visita al IES Pablo Neruda en Castilleja de la Cuesta. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CASTILLEJA DE LA CUESTA (SEVILLA), 9 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional destina más de 3 millones de euros para reparar las infraestructuras docentes que hayan resultado dañadas como consecuencia de las borrascas de las últimas semanas. Así lo ha asegurado la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, durante su visita al IES Pablo Neruda en Castilleja de la Cuesta (Sevilla), uno de los centros afectados por las lluvias y el viento.

En declaraciones a los medios, Castillo ha informado de que, tras el paso del temporal, se han identificado un total de 78 incidencias en la red educativa de la provincia. Además, ha querido agradecer expresamente "la implicación y estrecha colaboración de los ayuntamientos afectados para acelerar la reparación de los daños", informa la Junta en una nota de prensa.

Asimismo, la consejera ha detallado que las actuaciones consisten en la reparación o sustitución de elementos dañados por el temporal, principalmente en cubiertas, lucernarios, aleros y muros de contención, así como la fijación de carpintería exterior y la reposición de falsos techos. También se contemplan reparaciones estructurales en forjados y subsanación de daños eléctricos.

En este sentido, María del Carmen Castillo ha subrayado que la prioridad es "acometer estos trabajos con la máxima celeridad para garantizar una escolarización en condiciones óptimas de seguridad, habitabilidad y funcionalidad".

Para agilizar estas intervenciones, la titular de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha explicado que la Agencia Pública Andaluza de Educación ha combinado el uso del Acuerdo Marco de obras con contratos menores por procedimiento de emergencia. Ante el incremento de la carga de trabajo derivado del temporal, se ha puesto en marcha un plan de choque de carácter temporal que reforzará las gerencias provinciales con 35 nuevos profesionales (19 técnicos y 16 gestores) durante un periodo de seis meses.

Este refuerzo permitirá gestionar con mayor rapidez todas las fases de las obras desde las visitas técnicas, informes, seguimiento de las obras y la redacción de proyectos hasta la revisión final de la actuación. Esta medida forma parte del 'Plan Andalucía Actúa' puesto en marcha por la Junta de Andalucía para hacer frente a los daños causados en todo el territorio por los fuertes temporales de lluvia y viento, que cuenta con una dotación de 60,2 millones de euros para reparar las infraestructuras docentes que hayan resultado dañadas.

VISITA AL IES PABLO NERUDA

La consejera ha visitado el Instituto de Educación Secundaria (IES) Pablo Neruda en Castilleja, uno de los centros dañados por el temporal. Así, los trabajos, con un presupuesto de más de 29.500 euros, consisten en la sustitución de los lucernarios de policarbonato existentes por unos nuevos de policarbonato con protección UV.

La obra se está ejecutando con el centro en funcionamiento, por lo que está garantizado en todo momento la seguridad y compatibilidad de los trabajos. La actuación incluye la reparación de los daños que se han producido en el interior del edificio por la entrada de agua.

Con ésta serán tres las actuaciones de reforma y mejora de infraestructuras educativas que acometa la Consejería en este centro educativo desde 2019, con una inversión total cercana a los 290.000 euros.

En mayo de 2022 invirtieron más de 80.000 euros en la impermeabilización de la cubierta, mientras en marzo de 2023 finalizó una obra de instalación de bioclimatización y placas solares fotovoltaicas por más de 178.000 euros.