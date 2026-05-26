Educación destina más de seis millones a la ampliación del instituto Blas Infante de Ogíjares (Granada)

Proyecto de ampliación del instituto Blas Infante de Ogíjares. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha licitado las obras de ampliación del Instituto de Educación Secundaria (IES) Blas Infante de Ogíjares (Granada), por un importe de 6.076.642,24 euros y con un plazo de ejecución previsto de 15 meses.

La presentación de ofertas a esta licitación estará abierta hasta el próximo 23 de junio. El IES Blas Infante es actualmente un centro de tipología D3, con tres líneas de educación secundaria obligatoria.

La actuación recoge las obras necesarias para su ampliación a modelo D4 B22, con cuatro líneas de educación secundaria obligatoria y cuatro grupos de bachillerato (dos de Ciencias y Tecnología y dos de Humanidades y Ciencias Sociales).

Esto supondrá la creación de nuevas 260 plazas escolares, incrementando la capacidad total del centro hasta los 620 puestos (480 de ESO y 140 de bachillerato) y permitiendo la retirada de dos módulos prefabricados con dos aulas cada uno.

Para acometer esta actuación, a la parcela actual del centro se le añadirá otra aledaña de 3.500 metros cuadrados, desarrollándose la nueva construcción entre las dos parcelas, en continuidad a la actual edificación.

Además, en el extremo de la nueva parcela se habilitará una nueva zona deportiva, y en el edificio ya existente se llevarán a cabo diferentes trabajos de reforma y remodelación. El nuevo edificio tendrá una superficie construida de 2.855 metros cuadrados.

En la planta baja estará la zona docente de secundaria, con cuatro nuevas aulas polivalentes, un aula de música, dramatización y audiovisuales, dos aulas de desdoble, dos aulas de apoyo y un aula de educación plástica y audiovisuales.

En la planta primera estará el aulario de bachillerato, compuesto por cuatro aulas polivalentes, dos laboratorios, un aula de tecnologías de la información y la comunicación, un aula de desdoble y otra de apoyo.

También habrá un taller de tecnología, aula de dibujo y de pequeño grupo, así como aseos. En la planta sótano (que, dada la fuerte pendiente de la calle, sería planta baja) estará el gimnasio con vestuarios, almacén e instalaciones.

En el exterior habrá zona de juegos, porche, pista polideportiva y zonas ajardinadas. En el capítulo de reformas, en la planta baja del edificio actual se reformará la sala de calderas y el ascensor.

Además, la actual aula de informática se convertirá en un aula de educación especial, con aseo-vestuario adaptado y acceso tanto desde la clase como desde las zonas comunes. En el exterior, el porche cubierto se ampliará de 140 a 310 metros cuadrados.

BIOCLIMATIZACIÓN

El nuevo edificio dispondrá de una instalación de bioclimatización ecológica mediante refrigeración adiabática, un sistema en el que, para reducir la temperatura dentro de las aulas, se utiliza el proceso natural de enfriamiento de aire por evaporación combinado con la ventilación continua.

El consumo energético es mínimo y, además, se satisfará con la energía fotovoltaica producida en el propio centro, que contará con paneles fotovoltaicos en cubierta de 40,5 kW de potencia.

El sistema de calefacción estará compuesto por radiadores de agua caliente con caldera de gas natural.

Además, el centro contará con un sistema de ventilación natural, tanto en las aulas polivalentes como en las aulas taller, que controlará la calidad del aire mediante la apertura automática de las ventanas cuando la sonda detecte que en un espacio se ha alcanzado una concentración de CO2 por encima de la estipulada.

La ampliación del IES Blas Infante de Ogíjares forma parte del Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación, y cuenta con cofinanciación europea dentro del actual marco FEDER 2021-27.