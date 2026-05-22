Educación organiza en Córdoba el Encuentro 'Formación Profesional en acción: el aula sale a la empresa'

El Palacio de Congresos y Exposiciones ha acogido el Encuentro 'Formación Profesional en acción el aula sala a la empresa'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Córdoba ha sido el escenario este viernes del Encuentro 'Formación Profesional en acción: el aula sala a la empresa', una jornada organizada por la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Córdoba.

El evento, que ha contado con la participación de más de 200 centros públicos y concertados de la provincia, así como de más de un centenar de empresas, ha tenido como objetivo "reforzar y revitalizar los vínculos entre el tejido empresarial y los centros educativos, así como agradecer la implicación de las empresas colaboradoras en la Formación Profesional".

El acto de inauguración ha contado con la presencia del delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Diego Copé; la primera teniendo de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba y presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico (Imdecc), Blanca Torrent, y el secretario general de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), José Manuel Rodríguez-Carretero.

Posteriormente y bajo la moderación de la jefa de Servicio de Formación Profesional, Isabel García Lovera, se ha desarrollado una mesa redonda que ha contado con la participación de la técnica de Recursos Humanos en la Zona de Sur de Escribano Mechanical & Engineering, Ángela Bonilla; el coordinador de Gestión de Talento de Covap, Antonio Herruzo; el responsable de Recursos Humanos de relaciones con centros de FP para Córdoba de Indra, Daniel Martín; y el director de Recursos Humanos de la Zona Sur de Cunext Group, Rafael Dánvila.

Además y tras un tiempo dedicado al 'networking', donde centros y empresas han estrechado lazos colaborativos, la Junta de Andalucía ha reconocido a más de un centenar de empresas por su inestimable colaboración en la formación del alumnado en estas enseñanzas.

La apuesta de la Junta de Andalucía por estas enseñanzas "es una realidad". En el presente curso escolar, la provincia de Córdoba oferta "el mayor número de plazas públicas de su historia, con más de 18.000, un 52% más que en 2019. Prueba inequívoca del futuro de estas enseñanzas lo representa el hecho de que casi la mitad de los titulados en FP encuentra empleo al año de finalizar sus estudios, y este porcentaje aumenta al 54% en grados superiores".