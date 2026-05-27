Entregados los premios del III Certamen de Relato Corto del SIPEP 'Entre dos Aguas' de Algeciras (Cádiz)

El subdelegado de la Junta en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, junto al delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Cádiz, José Ángel Aparicio, en los premios del Certamen de Relato Corto del SIPEP 'Entre dos Aguas' - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALGECIRAS (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

El subdelegado de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, junto al delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Cádiz, José Ángel Aparicio, y los tenientes de alcalde del Ayuntamiento de Algeciras, Pilar Pintor y Javier Vázquez, ha participado en la entrega de premios del III Certamen de Relato Corto organizado por el Sipep 'Entre dos Aguas' de Algeciras y en el que han participado unos 47 alumnos.

Este certamen ha estado dirigido al alumnado de Educación Secundaria para Personas Adultas del Sipep 'Entre dos Aguas' y sus centros asociados, como son el Ceper Al-Yazirat y su sección de Tarifa, el Ceper Río de la Miel (Centro Penitenciario Botafuegos), el Ceper Juan Ramón Jiménez y el CIMI La Marchenilla, ha detallado la Junta en una nota.

En esta tercera edición los ganadores han sido Laura Urite Barrero, alumna de ESPA I del Sipep 'Entre dos Aguas', que se ha hecho con el primer premio con su relato 'Una vida de perros'; Jenifer Expósito Núñez, alumna del mismo centro, que ha logrado el segundo puesto por 'Un recuerdo a medias'; y Lisandro Maldonado Barraza, alumno de ESPA II del CIMI La Marchenilla, quien ha obtenido el tercer puesto con el relato 'Por un futuro mejor'. Además, se ha concedido una mención especial a Saray Torrejón Díaz, alumna también del ESPA II CIMI La Marchenilla.

Javier Ros ha destacado la importancia de organizar este tipo de actividades complementarias, que ayudan al alumno en su formación y ha querido poner en valor el trabajo que se vine haciendo desde el Sipep 'Entre dos Aguas', a cuyo frente se encuentra Antonio Ruiz.

En ese sentido, ha felicitado no sólo a los ganadores de esta tercera edición del certamen sino a todos los participantes, ya que "sólo quien lo intenta puede alcanzar sus objetivos".

En la misma línea, José Ángel Aparicio ha resaltado el trabajo que se realiza en el centro para poner en marcha este certamen, que como ha expresado, "fomenta la creatividad y la competencia comunicativa del alumnado, que tiene ocasión de expresarse y de compartir emociones gracias a esta actividad".

El delegado territorial ha insistido en la importancia de la educación de adultos porque "hablamos de oportunidades, de crecimiento y de superación personal y es una satisfacción poder ayudar a estas personas a seguir formándose".

Por su parte, los delegados municipales han puesto en valor este certamen que cumple su tercera edición, valorando que "la cultura es una herramienta de cohesión que transforma y que nos hace crecer y por tanto es importante que vaya de la mano de la educación".

En este sentido, Pintor y Vázquez Hueso han reiterado el compromiso del Ayuntamiento con una educación "más diversa e inclusiva", capaz de "dar respuesta a las necesidades reales de quienes, por distintas razones, no pudieron culminar su formación en su momento y ahora han tenido la valentía para hacerlo".