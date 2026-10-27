La ESAD Miguel Salcedo Hierro de Córdoba celebra ocho décadas de formación de talento. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) Miguel Salcedo Hierro de Córdoba ha celebrado este martes el acto inicial de su 80 aniversario, en el marco de un acto que ha servido para conmemorar el legado de la escuela pública de enseñanzas dramáticas más antigua de Andalucía y dar, al mismo tiempo, el pistoletazo de salida al curso 2026-2027.

El evento ha comenzado con la bienvenida de la directora de la escuela, Raquel Jurado, quien ha destacado la relevancia histórica de la institución y su permanente compromiso con la excelencia artística.

A continuación ha tomado la palabra la actriz, cantante y bailarina cordobesa Carmen Prados, egresada de la propia ESAD de Córdoba y madrina de este acto tan especial. La joven artista cordobesa ha compartido con el alumnado su experiencia profesional y el valor de la formación recibida en las aulas del centro.

Por su parte, el delegado de Educación de la Junta de Andalucía en Córdoba, Diego Copé, ha sido el encargado de clausurar los discursos institucionales. Durante su intervención ha subrayado la importancia de unas enseñanzas que, "no solo potencian la creatividad y el rigor técnico de nuestro alumnado, sino que constituyen una herramienta indispensable para el desarrollo personal, el pensamiento crítico y la formación integral de los jóvenes".

Copé ha manifestado, igualmente, su "respaldo firme a estas disciplinas para que centros referentes, como la ESAD de Córdoba, sigan contando con el impulso necesario para liderar la vanguardia educativa y cultural de nuestra comunidad".

El acto ha contado con una destacada dimensión artística, protagonizada por los propios estudiantes del centro, pues alumnos de varios cursos han llevado a escena una interpretación del tema 'This is me', del musical 'El gran Showman'.

El broche a la gala ha tenido a Federico García Lorca como protagonista, ya que se ha escenificado una sucesión de piezas y pasajes teatrales en torno a la figura y obra del literato granadino, poniendo de manifiesto la versatilidad técnica y dramática de la cantera de la ESAD.