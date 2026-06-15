La escolarización de FP para el próximo curso arranca con 39.251 plazas en la provincia de Almería

La consejera de Desarrollo Educativo y FP en funciones y titular de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, durante su visita un instituto de Andalucía. - Esther Lobato - Europa Press

ALMERÍA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha abierto este lunes el periodo para solicitar plaza en ciclos formativos y cursos de especialización para el curso 2026/2027, con una oferta en Almería de 39.251 plazas de nuevo ingreso en la Formación Profesional (FP) pública, 315 ciclos formativos y cursos de especialización y diez nuevas autorizaciones de oferta completa.

El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el 30 de junio y la tramitación se realizará a través de un distrito único que permite asignar las plazas de forma centralizada según las prioridades indicadas por los solicitantes en la solicitud, con un procedimiento que puede completarse íntegramente por internet en la Secretaría Virtual de la Consejería.

La provincia contará el próximo curso con diez nuevas autorizaciones de oferta completa: un curso de especialización de grado superior en Comercio Electrónico en el IES Fuente Nueva de El Ejido, cinco grados medios y cuatro ciclos de grado superior, según ha detallado la Junta en una nota.

La consejera de Desarrollo Educativo y FP en funciones y titular de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha señalado que uno de los pilares de la nueva oferta es la modalidad virtual, la FP a distancia, con la que se pretende atender una demanda creciente.

Del total de plazas ofertadas en Andalucía, 28.265 corresponden a esta modalidad, cuya oferta se ha triplicado respecto a 2018, al pasar de 16.090 a 69.846 plazas, un 334 por ciento más.

Esta ampliación de la modalidad virtual tiene como objetivo "flexibilizar los itinerarios formativos, facilitar la recualificación y favorecer el acceso a personas trabajadoras o con necesidades de conciliación, con independencia del lugar de residencia dentro de Andalucía".

Como novedad, por primera vez se podrá cursar en la provincia el grado medio en Preimpresión Digital, en el IES Mar Serena de Pulpí. Además, se incorporan los grados medios en Atención a Personas en Situación de Dependencia, en el IES Galileo; Jardinería y Floristería, en el IES Mediterráneo de Garrucha; Instalaciones Eléctricas y Automáticas, en el IES Juan Goytisolo de Carboneras; y la autorización con cambio de perfil del grado medio en Construcción, en el IES Entresierras de Purchena.

La provincia de Almería sumará también cuatro nuevas enseñanzas de grado superior. En Albox, el IES Martín García Ramos incorporará el ciclo de Automoción, de la familia profesional de Transporte y Mantenimiento de Vehículos, mientras que en Puebla de Vícar el IES La Puebla ofertará el grado superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil.

En la capital, el IES Nicolás Salmerón Alonso impartirá el grado superior de Enseñanza y Animación Sociodeportiva, mientras que el IES Albaida sumará el ciclo de Radioterapia y Dosimetría, de la rama de Sanidad.

Castillo ha destacado que estas nuevas autorizaciones refuerzan una oferta de FP "más diversa, más especializada y mejor alineada con las necesidades reales del tejido productivo andaluz", que genera oportunidades de empleo tanto en sectores de alta innovación como en actividades con un "fuerte arraigo territorial" en Andalucía.

PROCESO DE ADMISIÓN

En las solicitudes de oferta completa, las personas interesadas deben indicar los ciclos formativos y los centros docentes, hasta un máximo de diez opciones por orden de preferencia. El 2 de julio se publicará la relación provisional de solicitantes y, si se detecta algún error, se podrán realizar alegaciones del 3 al 6 de julio.

El sistema informático baremará las solicitudes y asignará automáticamente las plazas. El procedimiento contará con dos adjudicaciones para los grados básicos, medios y superiores, previstas para el 9 y el 20 de julio, y tras cada una de ellas se abrirá un periodo de matriculación.

Una vez finalizada la segunda adjudicación, todo el procedimiento de oferta completa se regirá en exclusiva a través de listas de espera hasta el 15 de noviembre, en las que podrán incluirse las peticiones o solicitudes fuera de plazo, que quedarán por detrás de cualquier solicitud presentada dentro del plazo establecido.

También del 15 al 30 de junio estará abierto el plazo para solicitar todas las enseñanzas de FP en oferta modular, ya sea presencial, semipresencial o virtual. En este tipo de solicitud se deben indicar los módulos profesionales a los que se opta, hasta un máximo de 1.150 horas. Habrá una única adjudicación el 16 de julio, con un periodo de matriculación del 17 al 22 de julio.

En cuanto a la reserva de puestos para quienes quieren proseguir su itinerario profesional, en los grados superiores se reservará el 40 por ciento para los estudiantes que proceden de un grado medio, mientras que para los de Bachillerato el porcentaje será del 45 por ciento, lo que garantiza más plazas a los alumnos que ya cursan FP y les permite disponer de un itinerario completo.