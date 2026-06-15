La escolarización de FP para el próximo curso arranca este lunes con 19.950 plazas en Córdoba

Archivo - Estudiantes de prácticas de FP durante una actividad, en una imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÓRDOBA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha abierto este lunes el periodo para solicitar plaza en alguno de los ciclos formativos y cursos de especialización que se ofertan en Andalucía para el curso 2026/27 en Formación Profesional (FP), con 19.950 plazas en la provincia de Córdoba.

Según ha informado la Junta en una nota, el plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el próximo 30 de junio y la gestión de esas solicitudes se realiza a través de un distrito único, que permite asignar las plazas de forma centralizada, atendiendo a las prioridades que los propios solicitantes señalan en el impreso. El procedimiento puede realizarse íntegramente a través de internet en la Secretaría Virtual de la Consejería.

En la provincia de Córdoba se ofertará para el próximo curso el mencionado total de 19.950 plazas de nuevo ingreso, de las cuales 250 son de nueva creación en oferta completa, presencial, y 1.515 corresponden a la ampliación de puestos escolares en ciclos formativos ya existentes en oferta modular virtual, la denominada FP a distancia, y a la puesta en marcha de un nuevo grado superior también en modalidad virtual, el ciclo de Coordinación de Emergencias y Protección Civil en el IES Galileo Galilei de la capital.

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones y titular de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, María del Carmen Castillo, ha señalado que uno de los pilares de la nueva oferta es la modalidad virtual (FP a distancia) para atender una demanda crecente.

Así, del total de las nuevas plazas ofertadas en Andalucía, 28.265 corresponden a la modalidad virtual que triplica su oferta respecto a 2018, pasa de 16.090 a 69.846 plazas, un 334% más. Esta ampliación de la modalidad virtual tiene como objetivo flexibilizar los itinerarios formativos, facilitar la recualificación y favorecer el acceso a personas trabajadoras o con necesidades de conciliación, con independencia del lugar de residencia dentro de Andalucía.

En total, se podrán estudiar en la provincia 418 ciclos formativos y cursos de especialización, ofertas de las cuales 13 son nuevas autorizaciones de oferta completa. En concreto son tres cursos de especialización, un grado básico, cuatro grados medio y cinco ciclos de grado superior.

Córdoba estrenará tres cursos de especialización que combinan sectores tradicionales y emergentes y que se implantan por primera vez en Andalucía. Son 'Tecnología y gestión quesera' en el IES La Jara (Villanueva de Córdoba); 'Coordinación del personal en reuniones profesionales, congresos, ferias y exposiciones', y 'Maestría de corte y cata de jamón y paleta curados', ambos en el IES Gran Capitán de Córdoba.

También es nuevo en la provincia el grado básico de 'Tapicería y Cortinaje', que se podrá cursar en el IES Nuestra Señora de la Estrella de Villa del Río, una enseñanza vinculada al trabajo artesanal y a pequeñas empresas de confección, decoración y textil, con presencia en local y comarcal.

Con respecto a los ciclos formativos de grado medio, se suman a la oferta ya existente 'Atención a Personas en Situación de Dependencia', en IES Averroes (Córdoba); 'Mantenimiento Electromecánico', en el IES Profesor Tierno Galván (La Rambla); 'Peluquería y Cosmética Capilar', en el IES Dionisio Alcalá Galiano (Cabra), y 'Soldadura y Calderería', en el IES Alto Guadiato (Peñarroya-Pueblonuevo), una enseñanza ligada a la fabricación mecánica, la metalurgia y los trabajos industriales con demanda en empresas auxiliares y talleres especializados.

Por su parte, la oferta de grados superiores se amplía con ciclos de perfil tecnológico e industrial, con 'Automatización y Robótica Industrial', que se impartirá en los IES Maimónides de la capital e IES Ingeniero Juan de la Cierva (Puente Genil); 'Mantenimiento Electrónico', en el IES La Fuensanta; 'Automoción', en el IES Emilio Canalejo Olmeda de Montilla, y 'Sistemas Electrotécnicos y Automatizados', en el IES Antonio Galán Acosta de Montoro.

Con esta nueva oferta, Córdoba gana presencia en ramas clave como la industria, la automoción, la tecnología y la industria alimentaria, en una FP más adaptada a la realidad productiva de la provincia y a las oportunidades de empleo de cada comarca.

PROCESO DE ADMISIÓN

En las solicitudes de oferta completa las personas interesadas deben indicar los ciclos formativos y los centros docentes, hasta un máximo de diez opciones ordenadas según sus preferencias. El 2 de julio se publica la relación provisional de solicitantes y si se detecta algún error, se pueden realizar alegaciones del 3 al 6 de julio.

Un proceso informático barema las solicitudes, asignando automáticamente las plazas. Se trata de un procedimiento con dos adjudicaciones para los grados básicos, medios y superiores, adjudicaciones que serán el 9 y 20 de julio. Tras cada adjudicación se abre un periodo de matriculación.

Una vez finalizada la segunda adjudicación, todo el procedimiento de oferta completa se rige en exclusiva con listas de espera hasta el 15 de noviembre, en las que podrán incluirse las solicitudes fuera de plazo que irán por detrás de cualquier solicitud presentada en plazo.

También del 15 al 30 de junio es el plazo para solicitar todas las enseñanzas de FP en oferta modular, ya sea presencial, semipresencial o virtual. En las solicitudes de este tipo de oferta se deben indicar los módulos profesionales a los que optan, hasta un máximo de 1.150 horas. Se realiza una única adjudicación el 16 de julio, con un periodo de matriculación del 17 al 22 de julio.

Respecto al porcentaje de puestos a disposición de los que quieren proseguir su itinerario profesional, en los grados superiores se reservará el 40% para los estudiantes que llegan de un grado medio, mientras que para los de Bachillerato el porcentaje es del 45%. De esta manera se garantizan más plazas a los alumnos que ya están estudiando Formación Profesional para que puedan tener un itinerario completo.