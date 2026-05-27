La I Feria de la Educación lleva al Museo de Almería 27 expositores sobre innovación y buenas prácticas

Estand de radio escolar en la I Feria de la Educación de Almería, celebrada en el Museo de Almería. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La I Feria de la Educación de Almería ha reunido este miércoles en el Museo de Almería 27 expositores dedicados a los principales planes y programas para la innovación educativa de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, así como a prácticas docentes destacadas desarrolladas en centros educativos de la provincia durante el curso 2025-26.

La cita ha mostrado programas como Hábitos de Vida Saludable, Aldea, Comunica, Programas Culturales, STEM, Aula de Jaque o Emprendimiento Educativo, con el objetivo de promover el intercambio de buenas prácticas entre docentes, según ha informado la Administración autonómica en una nota.

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Almería, Francisco Alonso, ha asistido al encuentro y ha destacado que el evento ha convertido al Museo de Almería en "un gran escaparate de experiencias educativas innovadoras".

Alonso ha explicado que este nuevo formato sustituye a las antiguas jornadas finales que se celebraban en la Delegación. El objetivo actual es ofrecer una propuesta "abierta, dinámica y colaborativa" para que los docentes compartan "buenas prácticas". De este modo, según ha trasladado, se genera un espacio de encuentro entre programas que antes trabajaban de forma aislada, "favoreciendo el intercambio de experiencias".

La feria ha contado además con un espacio específico dedicado a radio escolar y una muestra de recursos y bibliografía, ubicados en la biblioteca del Museo de Almería.

El titular de la Administración educativa provincial ha felicitado a la comunidad educativa almeriense por "el compromiso de los centros educativos de Almería con la innovación, con la creatividad y con la mejora continua de la enseñanza".