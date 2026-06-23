Finalizada la ampliación de la Escuela Infantil Jabalcuz, de La Carolina (Jaén), tras una inversión de 345.000 euros

Visita a la Escuela Infantil Jabalcuz. - JUNTA

LA CAROLINA (JAÉN), 23 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha finalizado las obras de ampliación y mejora de la Escuela Infantil Jabalcuz de La Carolina (Jaén), tras una inversión de 345.602,62 euros.

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación, Francisco José Solano, acompañado por el alcalde, Cristóbal Pérez, y la directora del centro, María Carmen Sabio, ha visitado las instalaciones para comprobar el resultado de las obras, ejecutadas por Proimancha Ingeniería y Construcción.

Solano ha destacado que la importante mejora de los espacios educativos y de atención al alumnado. "Ha permitido la creación de dos nuevas unidades para niños y niñas de entre dos y tres años mediante la ampliación del edificio existente", ha explicado.

Las obras han supuesto una nueva aula, con capacidad para 20 plazas escolares, construida en el patio delantero del centro a través de un cuerpo adosado y conectado al ala izquierda del edificio. El nuevo espacio tiene, además, un aseo equipado con dos lavabos y dos inodoros, así como con un aula exterior anexa.

La actuación ha incluido también la reordenación y urbanización del patio afectado por la ampliación, donde se ha instalado una nueva pavimentación y zonas de sombra mediante toldos para mejorar el confort. Asimismo, se ha conservado un área específica destinada al juego de los más pequeños y se han llevado a cabo reparaciones en el muro de cerramiento exterior.

Entre las mejoras realizadas destacan, igualmente, la construcción de un nuevo núcleo de aseos infantiles junto a la sala de usos múltiples, diversas actuaciones de adecuación en el interior del centro y la reforma de la zona cubierta de juegos ubicada en el patio posterior. Esta última ha permitido reforzar la protección frente a la humedad y mejorar el aislamiento térmico de este espacio.

La actuación se enmarca en el Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, ejecutado por la Agencia Pública Andaluza de Educación, y ha contado con financiación europea a través del programa NextGenerationEU, dentro del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

Al hilo, Solano ha subrayado "la apuesta de la Consejería con la mejora continua de las infraestructuras educativas". Ha resaltado que, desde 2019, se han destinado más de 3,3 millones de euros a los centros educativos de La Carolina a través de actuaciones ya ejecutadas, equipamientos e inversiones dirigidas a mejorar el confort térmico y la calidad de los espacios docentes.

CURSO DE TRANSICIÓN

El delegado ha señalado, asimismo, "el firme compromiso" de la Junta con la educación pública y ha recordado que, a partir del próximo curso, la atención socioeducativa será gratuita para las plazas de uno y dos años, tanto en las escuelas infantiles de titularidad de autonómica como en los centros adheridos al Programa de Ayuda a las Familias.

En este contexto, Solano ha explicado que el curso 2026-2027 será un periodo de transición en el que convivirán dos modelos. Por un lado, el tramo de cero años continuará funcionando con el sistema actual, manteniendo los servicios y bonificaciones vigentes. Por otro, los tramos de uno y dos años incorporarán la gratuidad de la educación, una medida que permitirá a las familias un ahorro superior a los 2.640 euros anuales.