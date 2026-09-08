Granada inicia el curso con la ratio reducida a 22 alumnos en Infantil y un refuerzo de las plantillas docentes

Alumnos en un aula. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 205.911 estudiantes de enseñanzas no universitarias se incorporan a lo largo de septiembre a las aulas de Granada de 894 centros educativos públicos, concertados y privados, atendidos por 15.506 docentes.

Así, el 92,7 por ciento del alumnado está escolarizado en centros sostenidos con fondos públicos; entre estos, el 72,5 por ciento (149.362) en la enseñanza pública y el 20,17 por ciento (41.546) en la concertada.

En este nuevo curso continúa la tendencia del descenso de alumnado debido a la bajada de la natalidad. Según las cifras de la Consejería de Educación, son 2.609 estudiantes menos en la provincia respecto al curso anterior entre las etapas del segundo ciclo de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, la cifra más alta en un curso de toda la serie.

A pesar de contar con menos alumnos, el Gobierno andaluz reforzará de nuevo las plantillas docentes, sobre todo las de atención a la diversidad. Con se busca seguir avanzando en la mejora continua de la atención al alumnado más vulnerable y con necesidades educativas especiales, así como consolidar la Formación Profesional y la competencia digital con el fin de ofrecer en Andalucía la mejor educación para todos.

En este sentido, este curso la plantilla pública de la provincia alcanza los 12.343 docentes. El 10 de septiembre iniciarán el curso en Granada 76.119 alumnos y alumnas de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial en 358 centros docentes.

El día 15 será el turno para el alumnado que curse Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Educación Permanente de Adultos, así como Artes Plásticas y las enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza (107.061 estudiantes), mientras que el día 21 comenzará el curso en las enseñanzas de régimen especial de Idiomas y las artísticas superiores de Música, Danza, Diseño, Conservación y Restauración de Bienes Culturales y Arte Dramático, con 10.799 estudiantes. El día 3 lo hicieron los escolares de menos de 3 años.

REFUERZO DE PLANTILLA

Este curso escolar, el sistema educativo andaluz volverá a contar con un refuerzo específico de 4.309 docentes en la red pública. De este total, 2.096 efectivos se destinarán a la atención al alumnado con necesidades educativas especiales y a programas de diversidad; 1.216 darán respuesta a la ampliación de la oferta en Formación Profesional; 705 se enfocarán en el refuerzo académico, especialmente en competencia matemática y lectora, y 292 se asignarán a la digitalización del sistema.

Supone una inversión de 238 millones de euros cofinanciada con fondos europeos. Además, 787 maestros de Primaria y especialistas en Audición y Lenguaje y en Pedagogía Terapéutica se incorporarán a los centros públicos.

Esta incorporación responde al acuerdo marco con los sindicatos CSIF, ANPE y UGT, aplicado por segundo año consecutivo, en el que se contabiliza por dos al alumnado con necesidades educativas especiales en las aulas con ratios más altas a la hora de distribuir los refuerzos.

Por lo que respecta a la red concertada, se sumarán 209 docentes, en virtud de los acuerdos alcanzados con las patronales y organizaciones sindicales del sector. Igualmente, la atención a la diversidad constituye una de las líneas estratégicas de la Consejería para este curso.

La plantilla de especialistas de Granada supera los 1.600 profesionales (1.672), entre orientadores, maestros de Audición y Lenguaje (AL), Pedagogía Terapéutica (PT) y Profesionales Técnicos de Integración Social (PTIS).

La cifra supone 51 efectivos más que el año anterior y un incremento del 47,6 por ciento respecto al curso 2018/19. En este ámbito destaca el refuerzo en Pedagogía Terapéutica (PT), cuya plantilla ha crecido hasta los 734 docentes (38 más que en el curso pasado y 220 más en comparación con el curso 2018/19).

BAJADA DE RATIO

Como novedad del curso 2026/27, un total de 33 colegios de Granada contarán con nuevas aulas de tres años del segundo ciclo de Infantil como consecuencia de la bajada de la ratio a 22 alumnos por clase, tal y como establece la normativa de escolarización.

De esta manera, por primera vez en Andalucía se fija por normativa una ratio máxima en Educación Infantil inferior a la establecida con carácter general por el Gobierno central en la ley orgánica.

Esta medida forma parte de los acuerdos firmados con las rganizaciones sindicales CSIF, ANPE y UGT en la enseñanza pública y también se aplica en la enseñanza concertada.

A partir de este curso y de forma progresiva en Infantil y Primaria, las aulas andaluzas tendrán un máximo de 22 escolares en vez de 25, comenzando el proceso con el primer curso del segundo ciclo de Infantil y así sucesivamente.

Esta medida estructural permitirá una atención más personalizada para cada alumno, mayor capacidad para detectar las dificultades de aprendizaje y una mejor atención al alumnado con necesidades educativas especiales.

APOYO A LAS FAMILIAS

En un contexto de escalada de precios en casi todos los sectores, el Gobierno andaluz ha destinado cerca de 1.000 millones de euros en ayudas a las familias andaluzas en el ámbito escolar. De esta manera, más de un millón de familias recibirán una ayuda media de 860 euros para el curso escolar.

Incluye aspectos como las becas, la gratuidad del primer ciclo de infantil, las bonificaciones del servicio de comedor y resto de servicios complementarios, el transporte escolar o la gratuidad de los libros de texto en las enseñanzas obligatorias, de la que se benefician en Granada más de 92.800 estudiantes.

En este curso estrenan libros nuevos los alumnos de primer y segundo curso de Primaria y también se renueva la dotación para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. La Junta ha invertido 50 millones de euros.

Sobre los servicios complementarios, el servicio de aula matinal se ofrecerá en 2 centros más respecto al pasado curso, hasta un total de 173 centros; 3 centros más están autorizados para ofertar el servicio de comedor escolar hasta alcanzar los 259 centros; y 171 centros tendrán actividades extraescolares.

Desde el curso 2019/20 se han incrementado en 27 centros los que disponen de aula matinal, en 14 los que cuentan con comedor escolar y en 3 con actividades extraescolares escolares.

INFRAESTRUCTURAS

Respecto a las infraestructuras educativas, un total de 66 centros educativos públicos de Granada son objeto de obras de mejora este curso 2026/27.

Son 71 actuaciones finalizadas o con fecha prevista de terminación hasta final de año, con un presupuesto de más de 10 millones de euros.

De estas intervenciones se benefician alrededor de 25.100 alumnos y alumnas, que verán ampliadas o mejoradas sus instalaciones. Así, en Granada se han terminado las ampliaciones de las E.I. La Alcazaba de Guadix y Los Almendros de Motril, y está en ejecución la construcción de un gimnasio en el CEIP San Juan de Dios de la capital. Además, se han finalizado o está previsto terminar un total de 68 obras de reforma de centros en la provincia.