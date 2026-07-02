Huelva consolida la reducción del absentismo escolar gracias a la coordinación institucional

Última reunión de la Comisión Provincial de Absentismo Escolar del curso 2025/2026. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Huelva, Carlos Soriano, ha presidido la última reunión de la Comisión Provincial de Absentismo Escolar del curso 2025/2026, celebrada en la sede del Equipo Técnico Provincial de Orientación Educativa y Profesional (ETPOE), que fue reflejo de cómo el trabajo coordinado entre administraciones y profesionales implicados "continúa dando resultados y consolida la mejora en la lucha contra el absentismo escolar en la provincia".

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, acompañado por el delegado de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, José Manuel Borrero, el encuentro ha servido para realizar el balance de las actuaciones desarrolladas durante el presente curso y establecer las líneas estratégicas que marcarán el trabajo durante 2026/2027, consolidando un modelo de intervención basado en la coordinación institucional y la prevención temprana.

La reunión fue reflejo de "cómo el trabajo coordinado entre administraciones y profesionales implicados continúa dando resultados y consolida la mejora en la lucha contra el absentismo escolar en la provincia".

La colaboración entre los centros educativos, los servicios sociales, el ámbito sanitario, la Fiscalía, las fuerzas y cuerpos de seguridad y las administraciones locales está posibilitando ofrecer respuestas "cada vez más rápidas y eficaces", situando siempre al alumnado y a sus familias "en el centro de la intervención".

Uno de los avances "más significativos" del presente curso ha sido "la agilización y reducción" de los tiempos de derivación, tanto desde los centros educativos como desde el Equipo Técnico Provincial de Absentismo (ETPA), especialmente en aquellos casos que comenzaban a cronificarse y en los que no existía colaboración por parte de las familias.

Esta "mejora" ha permitido intervenir antes de que muchos expedientes tuvieran que cerrarse por alcanzar el alumnado la edad de escolarización obligatoria.

La experiencia desarrollada durante este curso confirma que cuando el protocolo de absentismo se activa desde las primeras manifestaciones de la conducta absentista y las actuaciones se realizan con rapidez y de forma coordinada, la situación suele reconducirse antes de cronificarse, evitando así "un mayor perjuicio para el proceso de aprendizaje del alumnado".

En este sentido, cada vez son más los centros educativos de la provincia que están apostando por una intervención preventiva frente al absentismo intermitente, priorizando la actuación con alumnado de menor edad y con situaciones de baja intensidad o incipientes. Una estrategia que está ofreciendo resultados "positivos" y que seguirá reforzándose durante el próximo curso.

Durante su intervención, Carlos Soriano destacó que "el absentismo escolar en Huelva está mejorando porque se está trabajando juntos". "No ha sido casualidad. No ha sido automático. Ha sido fruto de la coordinación, del seguimiento continuo y del compromiso real por parte de todas las administraciones y de los profesionales que formáis parte de esta comisión.

El delegado subrayó que "la lucha contra el absentismo constituye una prioridad para el Gobierno andaluz, como demuestra el importante esfuerzo inversor que la Junta de Andalucía viene realizando para fortalecer la equidad educativa y garantizar la permanencia del alumnado en el sistema educativo".

En este marco, destacó el impulso de programas como PROA+, las actuaciones desarrolladas en las Zonas con Necesidades de Transformación Social (ZTS), las subvenciones destinadas a entidades locales para actuaciones de prevención, seguimiento y control del absentismo escolar, así como el refuerzo de los recursos humanos y de las redes de intervención socioeducativa.

"La Junta de Andalucía, bajo el liderazgo del presidente, Juanma Moreno, está reforzando como nunca los programas destinados a prevenir y reducir el absentismo. Se están destinando más recursos, ampliando apoyos y fortaleciendo las redes de intervención. Ese esfuerzo ya se nota en los centros y en los datos, aunque sabemos que aún queda camino por recorrer, afirmó Soriano.

El delegado recordó que el objetivo último de todas estas actuaciones es garantizar el derecho a la educación de todos los menores. "Para que nuestros niños y niñas sean el futuro, primero deben estar en los centros educativos, aprendiendo, creciendo y formándose. Esa es la base de todo. Nada sustituye a la presencia en el aula. Nada sustituye la mirada del docente, el acompañamiento diario y la rutina que construye hábitos y abre puertas", señaló.

La comisión analizó también las principales actuaciones desarrolladas durante el curso por el Equipo Técnico Provincial de Absentismo, entre las que destacan la revisión permanente del Plan Provincial de Absentismo Escolar, la coordinación entre instituciones, el asesoramiento a los centros educativos, el seguimiento individualizado de los casos, el trabajo con las familias, el fortalecimiento de los Equos Técnicos Municipales de Absentismo y la consolidación del trabajo en red entre todos los agentes implicados.

De cara al curso 2026/2027, la Comisión Provincial acordó mantener como objetivos prioritarios continuar incorporando mejoras al Plan Provincial de Absentismo Escolar; reforzar el trabajo preventivo y la detección de indicadores de vulnerabilidad familiar; dar continuidad al grupo de trabajo de educadoras y trabajadoras sociales; mantener activos los canales de coordinación entre las distintas administraciones y profesionales implicados; seguir impulsando la creación y consolidación de los Equipos Técnicos Municipales de Absentismo y favorecer el intercambio de buenas prácticas entre los municipios de la provincia.

En este contexto, Soriano incidió en la "importancia" de anticiparse a las situaciones de riesgo y aseguró que "la prevención es la herramienta más poderosa que existe; si se detecta a tiempo, se actúa mejor y se evita que un problema inicial se convierta en una situación crónica".

Finalmente, el delegado territorial agradeció la implicación de los equipos directivos, docentes, orientadores, profesionales de los servicios sociales, ayuntamientos, personal sanitario, Fiscalía, fuerzas y cuerpos de seguridad, entidades sociales, asociaciones de familias y del Equipo Técnico Provincial de Absentismo, "cuyo compromiso diario permite seguir avanzando hacia una provincia en la que ningún menor quede al margen de su derecho a la educación y donde el trabajo coordinado continúe siendo la mejor herramienta para garantizar la igualdad de oportunidades".

Además de los delegados territoriales, la sesión contó con la participación de representantes de la Inspección Educativa, del Equipo Técnico Provincial de Absentismo, de la Fiscalía de Menores, de los ayuntamientos de Almonte, Isla Cristina y Aljaraque, de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Junta de Andalucía, así como de equipos directivos y profesionales de centros educativos de Educación Primaria.