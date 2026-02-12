Huelva reúne a 315 centros educativos en las Jornadas Iniciales del Plan de Convivencia e Igualdad

Jornadas Iniciales de Buenas Prácticas del Plan de Convivencia e Igualdad en Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

La Delegación de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Huelva ha celebrado del 10 y 12 de febrero las Jornadas Iniciales de Buenas Prácticas del Plan de Convivencia e Igualdad, organizadas por el Gabinete Provincial de Convivencia e Igualdad y dirigidas a las personas coordinadoras del Plan en los centros docentes de la provincia, en las que ha reunido a 315 centros.

El Salón de Actos de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Huelva ha sido el escenario de este encuentro formativo, que se ha estructurado en dos sesiones diferenciadas para facilitar la participación, ha indicado la Junta en una nota.

La jornada del 10 de febrero reunió a los centros adscritos a la zona sur, mientras que la del 12 de febrero ha estado dirigida a los centros de la zona norte. En total, han participado 315 centros educativos --150 del sur y 165 del norte--, lo que supone la práctica totalidad de los centros sostenidos con fondos públicos de la provincia.

La sesión inaugural del día 10 fue presidida por el delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Huelva, Carlos Soriano, quien también ha clausurado la jornada de este jueves. En la primera sesión se dieron cita más de 200 profesionales responsables de la coordinación del Plan de Convivencia e Igualdad en sus respectivos centros. Durante su intervención, Carlos Soriano ha puesto en valor la labor del profesorado onubense y el "compromiso" de quienes lideran la coordinación del plan.

"Nuestro alumnado está en las mejores manos posibles. Contamos con docentes comprometidos que no solo forman académicamente, sino que educan en valores, en respeto y en convivencia. Estamos formando al futuro, y eso exige responsabilidad, coordinación y vocación", ha destacado antes de subrayar que la convivencia y la igualdad "son pilares esenciales del sistema educativo andaluz" y que el trabajo coordinado entre centros, Delegación y servicios de apoyo "permite avanzar hacia entornos educativos más seguros e inclusivos".

Las jornadas han tenido como eje central el desarrollo del III Plan de Igualdad de Género en Educación 2024-2028, aprobado por Orden de 7 de junio de 2024, que establece nuevas líneas de actuación en ámbitos como la sensibilización y formación de la comunidad educativa, la prevención de la violencia de género, el uso seguro y coeducativo de las tecnologías, el bienestar emocional o el impulso de la autoestima y el espíritu crítico del alumnado.

Además de las orientaciones técnicas sobre la actualización del Plan de Igualdad en los centros --integrado en el Proyecto Educativo y de carácter permanente y obligatorio--, el programa ha incluido la exposición de buenas prácticas desarrolladas en centros de la provincia, visibilizando experiencias reales que ya están contribuyendo a mejorar la convivencia escolar y a reforzar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

El encuentro ha contado también con la participación del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) en Huelva, cuyos representantes han presentado recursos, programas y herramientas de apoyo dirigidos a centros educativos, familias y alumnado, reforzando la coordinación interinstitucional en materia de igualdad y prevención de la violencia.

El Gabinete Provincial de Convivencia e Igualdad, integrado en el Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y Profesional, desempeña una función "clave" de asesoramiento, acompañamiento y formación a los centros docentes en el ámbito de la cultura de paz, la mediación, la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia escolar.

Con la celebración de estas jornadas, la Delegación de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Huelva "continúa impulsando espacios de formación y coordinación que fortalecen la red provincial de igualdad, apoyan al profesorado en su labor y contribuyen a consolidar un modelo educativo basado en el respeto, la equidad y el bienestar del alumnado". Una educación que "forma en conocimientos, pero también en valores". "Una educación que prepara a niños y jóvenes para construir una sociedad más justa y cohesionada", ha remarcado.