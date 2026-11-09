El IES Alhamilla de Almería celebra sus 75 años de trayectoria educativa con actos conmemorativos y un libro

Actos por el 75º aniversario del IES Alhamilla de Almería. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El IES Alhamilla de Almería ha iniciado los actos conmemorativos de su 75º aniversario, en el que va a celebrar la trayectoria educativa trazada desde que abrió sus puertas el 1 de octubre de 1951 a través de diferentes actividades y la publicación de un libro.

El acto inaugural, que tuvo lugar el pasado 4 de noviembre en el Museo Arqueológico de Almería, ha contado con la conferencia 'Una larga posguerra: el contexto económico y social de la creación de la Escuela de Formación Profesional en Almería', impartida por el catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Almería, Andrés Sánchez Picón.

La conferencia, según ha indicado la Junta en una nota, ha permitido contextualizar los orígenes de la institución en la realidad económica y social de la Almería de mediados del siglo XX, así como recordar el papel que desempeñó la formación profesional en aquel periodo.

La programación conmemorativa, coordinada por una comisión integrada por antiguos responsables de la dirección y otros miembros de la comunidad educativa, contempla también la publicación del libro 'IES Alhamilla, 75 años enseñando, aprendiendo y creciendo', que recogerá las diferentes etapas de la historia del instituto junto a aportaciones dedicadas a reflexionar sobre cuestiones relevantes para la educación actual.

Bajo el lema '75 años enseñando, aprendiendo y creciendo', esta conmemoración incide en la trayectoria de una institución educativa, que ha acompañado la evolución económica y social de la provincia "contribuyendo a la formación académica y profesional de sucesivas generaciones de almerienses".

Con esta celebración, el IES Alhamilla reconoce el trabajo de los equipos directivos, docentes, alumnado, familias y profesionales que han formado parte de su historia, al tiempo que reafirma su vinculación con la sociedad almeriense y su compromiso con la formación de las próximas generaciones.

Durante su intervención, la delegada territorial de Educación en Almería, Carmen María Jiménez Ropero, ha destacado el papel del instituto como "espacio de aprendizaje y de oportunidades" que "ha sabido evolucionar al ritmo de las necesidades de nuestra sociedad, manteniendo su vocación de formar profesionales y de ofrecer a los jóvenes herramientas para construir su futuro".

En la actualidad, el IES Alhamilla cuenta con 766 estudiantes de Formación Profesional y una oferta de 16 ciclos formativos, distribuidos en un ciclo de grado básico, seis de grado medio y nueve de grado superior, pertenecientes a cinco familias profesionales: Carpintería y Mueble, Comercio y Marketing, Edificación y Obra Civil, Electricidad y Electrónica y Fabricación Mecánica.

Esta oferta abarca desde especialidades vinculadas a los oficios industriales y técnicos hasta enseñanzas relacionadas con la automatización y robótica industrial, el comercio internacional, el transporte y la logística o los proyectos de edificación y obra civil, reflejando la capacidad del centro para adaptar su actividad educativa a la evolución de los perfiles profesionales.

El instituto también desarrolla oferta modular en Instalaciones Eléctricas y Automáticas y el programa Avanza +21 en Servicios Comerciales, ampliando las posibilidades de formación para alumnado con diferentes necesidades y trayectorias educativas.

La delegada ha señalado que "la Formación Profesional desempeña un papel fundamental en la preparación de profesionales cualificados y en la conexión entre el sistema educativo y el tejido productivo. La trayectoria del Alhamilla constituye un ejemplo de cómo la educación puede contribuir al desarrollo de su entorno y generar nuevas oportunidades".

Por su parte, el concejal de Cultura, Educación, Museos y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, Joaquín Pérez de la Blanca, ha felicitado a la comisión organizadora y a toda la comunidad educativa por esta iniciativa, especialmente por el proyecto de publicación del libro conmemorativo.

Asimismo, ha destacado que "en sus 75 años de historia, el IES Alhamilla ha sido testigo y protagonista de la transformación de nuestra ciudad y de nuestra sociedad. Y espero que nos siga ayudando a hacer de Almería una ciudad cada vez mejor".