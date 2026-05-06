El IES Ángel de Saavedra de Córdoba, subcampeón de la fase autonómica del V Torneo de Debate Educativo

Alumnos del IES Ángel de Saavedra de Córdoba. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El IES Ángel de Saavedra de Córdoba ha logrado el segundo puesto de la fase autonómica del V Torneo de Debate Educativo de Andalucía 2025/2026, en la modalidad de lengua inglesa, donde también ha sido reconocido uno de sus alumnos, Carlos Vicente Pollard, como mejor orador.

Tal y como ha detallado la Junta de Andalucía en una nota, la fase autonómica del V Torneo de Debate Educativo de Andalucía 2025/2026 ha reunido en Jerez de la Frontera a un total de 120 alumnos procedente de las ocho provincias andaluzas durante los días 5 y 6 de mayo, con el propósito de hacer del debate una herramienta de aprendizaje, convivencia y ciudadanía.

Así, durante dos jornadas, alumnos de las ocho provincias andaluzas han participado en sesiones de debate en español, inglés y francés, junto a exhibiciones en chino, alemán y portugués. En dicha cita ha logrado el segundo puesto en la modalidad de inglés el IES Ángel de Saavedra, que se midió en la final al IES Carlos III, de Aguadulce (Almería). No ha sido el único reconocimiento que ha recibido el centro de la capital cordobesa, ya que Carlos Vicente Pollard ha sido nombrado mejor orador en la misma modalidad.

El Torneo de Debate Educativo de Andalucía tiene un marcado carácter formativo y no competitivo. Su valor principal no está en el resultado, sino en el proceso: investigar, comprender, argumentar, escuchar al otro y aprender a defender una idea sin dejar de respetar las demás.

Han participado 24 equipos de los institutos de enseñanza secundaria de toda la comunidad autónoma, que han reflexionado sobre la pregunta: '¿Deben las plataformas digitales asumir responsabilidad legal directa por el ciberacoso perpetrado por sus usuarios?', invitando al alumnado a reflexionar sobre la convivencia digital, la responsabilidad en las redes y el papel de las plataformas en la protección de las personas usuarias.

Los centros que se han proclamado ganadores, además de en la modalidad de inglés, ha sido: en español, se ha proclamado campeón el IES Santa Teresa (Jaén) y subcampeón el SAFA San Luis de El Puerto Santa María (Cádiz); y en francés, el campeón ha sido el IES Cristine Picasso de Málaga y subcampeón el IES Alto Conquero de Huelva.

Atendiendo al programa oficial, el 5 de mayo se desarrollaron las primeras rondas de debate en español, inglés y francés en el Conservatorio Joaquín Villatoro, así como las exhibiciones en chino, alemán y portugués y las sesiones posteriores en los Claustros de Santo Domingo.

Este miércoles, día 6 de mayo, han tenido lugar las sesiones finales en francés, inglés y español, junto con la entrega de reconocimientos y el acto de clausura en los Claustros de Santo Domingo, que se han convertido en un espacio de encuentro para alumnado, docentes, jurado, organización y centros participantes.

Más allá del programa, la cita ha sido una celebración del trabajo compartido: el del alumnado que se atreve a hablar en público, el del profesorado que guía y acompaña, el de los centros que impulsan proyectos educativos transformadores y el de una comunidad educativa que cree en el poder de la palabra.