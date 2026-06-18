El IES Fuente de la Peña, de Jaén, "referente andaluz" en la familia profesional de Edificación y Obra Civil

Entrega de premios del V Concurso de Proyectos de Edificación. - JUNTA

JAÉN 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación en Jaén, Francisco José Solano, ha subrayado este jueves el compromiso y la implicación del IES Fuente de la Peña, de la capital, "como referente andaluz en la familia profesional de Edificación y Obra Civil".

"Destaca su capacidad para impulsar iniciativas que favorecen el aprendizaje práctico, la creatividad y el desarrollo de competencias técnicas altamente demandadas por el mercado laboral", ha asegurado.

Así lo ha indicado en la entrega de premios del V Concurso de Proyectos de Edificación, que organiza el instituto, que también ha contado con su vicedirector, Julián Jesús Medina, y el concejal de Mantenimiento Urbano, Javier Padorno.

Impulsado por el departamento de Edificación y Obra Civil, tiene como objetivo fomentar la creatividad aplicada a la tecnología, incentivar en los futuros profesionales, el diseño de viviendas y construcciones basadas en una arquitectura actualizada y respetuosa con el medio ambiente, así como dar a conocer las posibilidades de formación e inserción en el mercado laboral, que ofrece en este ámbito, los ciclos formativos de Formación Profesional.

El IES Fuente de la Peña ofrece los ciclos de Grado Básico de Reforma y Mantenimiento de Edificios, Grado Medio de Construcción y de Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación y el Grado Superior de Proyectos de Edificación, configurando "una formación completa y especializada que da respuesta a las demandas de un sector en constante evolución".

42 PROYECTOS

En el concurso han participado ocho centros andaluces que imparten enseñanzas relacionadas con la familia profesional de Edificación y Obra Civil, así como alumnado de Educación Secundaria y Bachillerato. Se han presentado 42 proyectos procedentes de los IES Fernando III (Martos), Séneca (Córdoba), El Arenal (Dos Hermanas), Hermenegildo Lanz (Granada), Alonso Sánchez (Huelva), Carmen Laffon (San José de la Rinconada) y Heliópolis (Sevilla), además del instituto organizador.

El delegado ha felicitado a su comunidad educativa por la consolidación de este certamen, que se ha convertido en un referente autonómico dentro de la Formación Profesional de Edificación y Obra Civil. Igualmente, ha agradecido la colaboración de las empresas, instituciones y profesionales del sector que hacen posible el desarrollo de esta iniciativa y contribuyen a fortalecer la conexión entre la formación y la realidad empresarial.

En esta línea, el concejal de Mantenimiento Urbano ha resaltado que este certamen "pone en valor el talento, la creatividad y la capacidad de innovación" de los jóvenes, además de que los acerca "a los retos reales de la arquitectura, la edificación y la construcción sostenible".

Junto a ello, ha apuntado que la Formación Profesional "representa una de las opciones formativas con mayores oportunidades de empleo y con una conexión más directa con las necesidades reales de las empresas", especialmente en especialidades vinculadas a la edificación y la obra civil, donde se puede "hablar prácticamente de inserción laboral plena".

Padorno ha recordado también la colaboración que el Ayuntamiento mantiene desde hace años con centros de FP a través de programas de prácticas en distintas áreas municipales, "en una experiencia muy positiva tanto para los estudiantes como para los propios profesionales" municipales.

APUESTA

En este sentido, el delegado ha hecho hincapié en que la FP es una de las principales herramientas para favorecer la inserción laboral de los jóvenes y dar respuesta a las necesidades de cualificación profesional de las empresas.

"La colaboración entre los centros educativos y el tejido empresarial resulta fundamental para ofrecer una formación ajustada a la realidad del sector y facilitar el acceso del alumnado al mercado laboral", ha dicho.

Al hilo, ha señalado "el firme compromiso y la apuesta" de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en la provincia de Jaén con una oferta para el próximo curso "de 13.263 plazas de nuevo ingreso de FP sostenidas con fondos públicos, lo que supone un incremento del 40,72 por ciento respecto a 2018".

La oferta incluirá 328 enseñanzas entre ciclos formativos y cursos de especialización, reforzando una FP diversificada y alineada con sectores estratégicos como la tecnología, la industria, la construcción y la automoción.

Entre las novedades sobresalen cuatro enseñanzas que se implantan por primera vez en la provincia: los cursos de especialización en Desarrollo de Aplicaciones en Lenguaje Python (IES Virgen del Carmen) y Técnica y Peritación de Siniestros en Vehículos (Cpifp El Valle); el grado medio en Vídeo, Disc-Jockey y Sonido (IES Auringis) y el grado superior en Dirección de Servicios de Restauración (El Valle).

Además, se incorporan nuevas enseñanzas como el grado medio en Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación, en el IES Nieves López Pastor (Villanueva del Arzobispo), o los grados superiores en Linares, Automatización y Robótica Industrial (IES Himilce) y Automoción (IES Reyes de España).

Asimismo, se ha referido al aumento de grupo en el curso de especialización en Ciberseguridad en Entornos de las Tecnologías de la Información (IES Virgen del Carmen, de Jaén) y a la puesta en marcha del grado superior de Enseñanza y Animación Sociodeportiva en el IES Las Fuentezuelas, también de la capital, en modalidad virtual.