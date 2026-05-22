El IES Miguel de Cervantes consolida su IV Torneo Cervantino de Ajedrez como referente educativo en Granada

El IES Miguel de Cervantes de Granada ha reunido a 156 jugadores de 19 centros educativos de la provincia en su IV Torneo Cervantino de Ajedrez, evento al que ha asistido la delegada de Desarrollo Educativo y FP de la Junta, María José Martín. - JUNTA

GRANADA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El IES Miguel de Cervantes de Granada ha reunido a 156 jugadores de 19 centros educativos de la provincia en su IV Torneo Cervantino de Ajedrez, un evento al que ha asistido la delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Granada, María José Martín, quien ha subrayado la importancia de programas como AulaDjaque.

En su intervención, Martín ha destacado que el Instituto Miguel de Cervantes "merece un reconocimiento especial por su apuesta decidida por esta herramienta pedagógica, ya que además imparte una asignatura de ajedrez dentro de su oferta interdisciplinar".

Asimismo, la delegada ha señalado que este torneo es "una iniciativa consolidada como referente educativo y de convivencia en la provincia de Granada", que en su primera edición ya se inició con 80 participantes de 10 institutos.

El progresivo aumento de participantes, edición tras edición, "demuestra que el ajedrez educativo tiene cada vez más fuerza en nuestras aulas y que iniciativas como esta responden a una necesidad real: ofrecer al alumnado espacios donde aprender, convivir, pensar, compartir y crecer", ha afirmado.

La delegada de la Junta ha asegurado que el ajedrez "es mucho más que un juego: es una herramienta pedagógica extraordinaria que favorece la concentración, la memoria, la creatividad, la planificación, la toma de decisiones y el respeto a las normas, además de enseñar valores como la paciencia, el esfuerzo, el compañerismo y el respeto al adversario".

Igualmente, ha recordado que desde la Consejería se impulsa el programa AulaDjaque, que permite a cualquier docente incorporar el ajedrez a su práctica educativa, incluso sin conocimientos previos. En la provincia de Granada, 99 centros educativos participan actualmente en este programa, una cifra que, en palabras de la delegada, "refleja el enorme compromiso de nuestros centros y docentes con metodologías innovadoras".

El carácter comunitario del torneos se muestra en la lista de participantes: IES Miguel de Cervantes (Granada), IES Diego de Siloé (Íllora), IES Bueno Crespo (Armilla), IES Ilíberis e IES Vega de Atarfe (Atarfe), IES Laurel de la Reina e IES Trevenque (La Zubia), IES Los Neveros (Huétor Vega), IES Virgen de la Caridad (Loja), IES Zaidín-Vergeles (Granada), IES Arabuleila (Cúllar Vega), IES Aricel (Albolote), IES Blas Infante (Ogíjares), IES Federico García Lorca (Churriana de la Vega), La Purísima (Santa Fe), Sagrada Familia, Santo Tomás de Villanueva e Inmaculada Niña (Granada), así como el IES Antonio de Mendoza (Alcalá la Real).

Durante el acto, la delegada reconoció expresamente la labor del AMPA del IES Miguel de Cervantes, del Club de Ajedrez Villa de La Zubia y del Ayuntamiento de Granada por la cesión del espacio, y concluyó con un mensaje directo a los jóvenes participantes: "Hoy ganáis todos y todas. Gana quien consigue una victoria, pero también quien aprende de una derrota, quien ayuda a un compañero, quien mantiene la concentración y quien disfruta compartiendo esta experiencia".