El IES Salvador Serrano de Alcaudete (Jaén) incorpora una nueva aula Ateca para avanzar en la Formación Profesional

Inauguración del aula Ateca en el IES Salvador Serrano de Alcaudete - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALCAUDETE (JAÉN), 22 (EUROPA PRESS)

El IES Salvador Serrano de Alcaudete (Jaén) ha incorporado un nuevo aula de tecnología aplicada (Ateca) para avanzar en la Formación Profesional que se imparte en el centro.

El delegado territorial de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación, Francisco José Solano, que ha asistido a la inauguración de la nueva aula, ha destacado "la firme apuesta de la Junta por la modernización de la Formación Profesional mediante la implantación de nuevas Aulas de Tecnología Aplicada (Ateca) en la provincia de Jaén".

Durante su intervención, Solano ha explicado que las aulas Ateca son "espacios de aprendizaje que incorporan tecnologías emergentes aplicadas a la enseñanza de la Formación Profesional, acercando el entorno laboral real al alumnado y facilitando su formación con herramientas innovadoras".

El delegado, --acompañado por la alcaldesa, Yolanda Caballero, y la directora del centro, Nieves Baca-- ha subrayado que estos entornos integran "digitalización, innovación y emprendimiento", contribuyendo a "una formación de calidad y reforzando la empleabilidad de los jóvenes jiennenses".

El delegado territorial también ha resaltado el "importante esfuerzo inversor realizado en la provincia, donde durante el presente curso escolar 2025/2026 se han implantado once nuevas aulas Ateca, cada una con una dotación económica de 55.000 euros". Estas nuevas instalaciones se suman a las ya existentes, elevando hasta 28 el número total de este tipo de aulas en centros educativos de Jaén.

El IES Salvador Serrano cuenta actualmente con más de un centenar de estudiantes matriculados en Formación Profesional, distribuidos en los ciclos formativos de Grado Básico en Servicios Administrativos, Grado Medio en Gestión Administrativa e Instalaciones Eléctricas y Automáticas, así como Grado Superior en Administración y Finanzas y Automatización y Robótica Industrial.

"La incorporación de esta aula tecnológica en el centro permitirá que el alumnado no solo adquiera competencias digitales avanzadas, sino que también aprenda a trabajar en equipo, desarrolle habilidades comunicativas y capacidad de adaptación al cambio, fortaleciendo su autonomía y confianza", ha subrayado Solano.

Al hilo, se ha referido a "la apuesta" que realiza la Consejería en dotar a los centros educativos de la provincia de Jaén con mobiliario, equipamiento tecnológico y demás artículos con el objetivo de "reducir la brecha digital y mejorar y avanzar hacia una educación digital de calidad". En este punto, ha destacado la inversión cerca de 145.000 euros en equipamiento y tecnología en el IES Salvador Serrano.

El delegado territorial ha visitado también la sede Salustiano Torres del IES Salvador Serrano, donde la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha llevado a cabo diversas actuaciones de mejora en las infraestructuras del centro.

En primer lugar, se han ejecutado obras de reparación del muro y del vallado perimetral del instituto, que presentaban deficiencias y zonas inestables agravadas por la deficiente evacuación del agua de lluvia. Esta actuación ha supuesto una inversión superior a los 174.000 euros, según ha informado Solano.

Asimismo, otra de las actuaciones ya finalizada en la sede Príncipe Felipe del centro, forma parte de las actuaciones de urgencia del Plan Andalucía Actúa, impulsado por la Junta de Andalucía como consecuencia de los daños ocasionados por el temporal del pasado mes de febrero.

En este caso, se han realizado obras de urgencia, con una inversión de más de 8.200 euros, que han consistido en el picado del hormigón en las zonas afectadas, la impermeabilización de la superficie mediante lámina asfáltica y la reconstrucción de la parte dañada del edificio, entre otras tareas.

Solano ha indicado que con estas intervenciones, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional "ha invertido más de 180.000 euros, desde principio de año, en materia de infraestructuras en el IES Salvador Serrano".