El IES Sierra de Segura, de Beas de Segura (Jaén), suma un Aula Ateca para fomentar procesos de aprendizaje innovadores

Visita a la nueva aula Ateca en el IES Sierra de Segura. - JUNTA

BEAS DE SEGURA (JAÉN), 10 (EUROPA PRESS)

El IES Sierra de Segura, de Beas de Segura (Jaén), ha inaugurado este miércoles una Aula de Tecnología Aplicada (Ateca), que permite al alumnado acceder a metodologías de aprendizaje avanzadas.

El delegado territorial de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación, Francisco José Solano, ha participado en este acto, junto al director del instituto, Francisco José Galarzo, y el alcalde, José Alberto Rodríguez.

Solano ha valorado el compromiso de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional con la innovación educativa y la mejora continua de la Formación Profesional mediante la implantación de estos espacios Ateca en los centros educativos de la provincia.

"Estas aulas constituyen una herramienta fundamental para acercar al alumnado a los entornos tecnológicos que encontrarán en su futuro profesional, favoreciendo el aprendizaje práctico y el desarrollo de competencias digitales avanzadas", ha afirmado.

Además, el delegado ha señalado que "la Formación Profesional es una prioridad" para la Junta de Andalucía "y la creación de espacios innovadores como las aulas Ateca permite ofrecer una formación más atractiva, actualizada y adaptada a las necesidades reales del mercado laboral".

Al hilo, ha aludido al compromiso de la Consejería con el fortalecimiento de la red de FP en la provincia de Jaén, mediante la mejora de infraestructuras, la actualización de equipamientos y la ampliación de la oferta formativa.

En este sentido, ha señalado que las aulas Ateca representan "un paso decisivo para avanzar hacia una FP más innovadora, conectada con la transformación digital y alineada con las demandas de los sectores productivos".

El IES Sierra de Segura cuenta con más de 70 estudiantes matriculados en enseñanzas de Formación Profesional, distribuidos entre el Ciclo Formativo de Grado Básico en Electricidad y Electrónica y los Ciclos Formativos de Grado Medio en Instalaciones de Telecomunicaciones y Producción Agropecuaria.

Con la incorporación de esta nueva aula, el alumnado podrá acceder a recursos tecnológicos de última generación, favoreciendo metodologías de aprendizaje innovadoras basadas en la simulación, la realidad virtual, la digitalización de procesos y el trabajo colaborativo.

El delegado ha resaltado el importante esfuerzo inversor realizado en la provincia, donde durante este curso 2025-2026 se han implantado once nuevas aulas Ateca, cada una con una dotación económica de 55.000 euros. Estas nuevas instalaciones se unen a las ya existentes, elevando hasta 28 el número total en centros educativos jiennenses.

"Esta inversión se suma a la dotación realizada en el IES Sierra de Segura para mobiliario, equipamiento tecnológico y demás artículos facilitados con el objetivo de reducir la brecha digital y mejorar y avanzar hacia una educación digital de calidad, destacando la inversión cerca de 110.000 euros", ha comentado.

CONFORT TÉRMICO

Por otra parte, durante su visita, Solano ha podido comprobar la instalación de 19 equipos de aire acondicionado en el instituto, que han permitido climatizar aulas y espacios con una inversión de más de 26.000 euros, gracias al Plan de Confort Térmico impulsado por la Junta de Andalucía para abordar el calor en las aulas.

"Estas actuaciones garantizan unas condiciones óptimas de confort térmico, eficiencia energética y calidad, respondiendo a las necesidades reales de la comunidad educativa", ha manifestado. Asimismo, en Beas de Segura, cuatro centros docentes se han beneficiado de esta iniciativa, con una inversión superior a los 70.000 euros destinada a distintas actuaciones de mejora.

Solano también ha explicado que la principal novedad de este Plan de Confort Térmico reside en el modelo de ejecución, dado que la Consejería realiza una transferencia directa de los fondos a la cuenta de gastos de funcionamiento de cada centro beneficiario mediante "procedimientos ágiles y simplificados".

Se busca, de este modo, "que las actuaciones puedan ejecutarse con rapidez y eficacia, con el objetivo de que todas las mejoras estén plenamente operativas de cara al curso 2026-2027". Así, cada equipo directivo ha podido adaptar las intervenciones a las necesidades específicas de su centro, "garantizando soluciones personalizadas, sostenibles y de rápida aplicación ante las diferentes condiciones climáticas".

"Este plan ha supuesto en la provincia de Jaén una inversión de más de 4,3 millones de euros para la mejora individualizada de la climatización en 333 centros educativos públicos de 93 municipios de la provincia de Jaén", ha precisado Solano.

En este contexto, ha apuntado que esta inversión extraordinaria supone "un firme compromiso con la calidad y el bienestar integral del alumnado y del profesorado, impulsando espacios de aprendizaje donde las temperaturas extremas no dificulten el desarrollo de la actividad educativa".