La II Feria de FP de Aracena (Huelva) "consolida el éxito" de la Formación Profesional en la sierra

La II Feria de Formación Profesional de la Sierra de Huelva en Aracena. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ARACENA (HUELVA), 19 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Delegación Territorial en Huelva, ha celebrado este martes en el Recinto Ferial 'Ciudad de Aracena' la II Feria de Formación Profesional de la Sierra de Huelva, una iniciativa destinada a acercar al alumnado, a las familias y al tejido empresarial la amplia oferta educativa de Formación Profesional existente en la comarca y en la provincia.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, el delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Huelva, Carlos Soriano, acompañado por el alcalde de Aracena, Manuel Guerra, ha inaugurado este encuentro, en el que han participado cerca de 600 personas, entre ellas 200 alumnos organizadores y unos 400 estudiantes visitantes procedentes de distintos municipios de la provincia.

Durante su intervención, Soriano ha subrayado que Aracena "se convierte en el gran escaparate de la Formación Profesional en la sierra de Huelva" y ha destacado que esta feria "demuestra que la FP es una opción de primera, moderna, prestigiosa y con una alta empleabilidad".

El delegado territorial ha añadido que "la Formación Profesional es una prioridad estratégica para el Gobierno de Juanma Moreno porque es la mejor herramienta para generar empleo y oportunidades reales para los jóvenes" y ha recordado que "invertir en Formación Profesional es invertir en talento, en competitividad y en el futuro de Huelva y de Andalucía".

Soriano también ha puesto el acento en la "importancia" de la FP para el medio rural. "Queremos que los jóvenes puedan formarse en su tierra, trabajar en su tierra y desarrollar aquí su proyecto de vida. La Formación Profesional es clave para fijar población y fortalecer el desarrollo económico de la Sierra de Huelva", ha abundado.

Diez centros educativos y más de 30 talleres prácticos En la feria han participado diez centros educativos de la provincia: IES San Miguel (Jabugo), IES Cuenca Minera (Minas de Riotinto), IES Turóbriga (Aroche), IES Vázquez Díaz (Nerva), IES Nuevo Milenio (Zalamea la Real), IES Puerta de Andalucía (Santa Olalla del Cala), IES San José (Cortegana), IES José María Morón y Barrientos (Cumbres Mayores), IES San Blas (Aracena) e IES Don Bosco (Valverde del Camino).

A lo largo de la jornada se han desarrollado más de 30 talleres prácticos y demostraciones en directo relacionados con distintas familias profesionales, entre ellas industria alimentaria, hostelería y turismo, automoción, soldadura, tecnología y automatización, atención sociosanitaria, educación infantil, actividades forestales y diseño y moda.

El alumnado ha podido participar en actividades como cocina creativa, pastelería tradicional, coctelería, simulación de soldadura, demostraciones con coche eléctrico, autómatas programables, comunicaciones láser, lengua de signos, análisis de alimentos y degustación de productos agroalimentarios.

FORMACIÓN Y EMPRESA

La II Feria de Formación Profesional de la Sierra de Huelva ha contado también con espacios de networking y mesas de trabajo con representantes de empresas, profesorado y alumnado para reforzar la colaboración entre el sistema educativo y el tejido productivo.

Entre las entidades colaboradoras se encuentran la Diputación Provincial de Huelva, Matsa, Insersa, Macrosad, Stemdo, Informaticasa, Molino Río Alájar y el Grupo de Desarrollo Rural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Soriano ha señalado que "la FP ya no es una alternativa secundaria; es una opción de primera, con formación práctica y conexión directa con las empresas", y ha destacado que la FP Dual "mejora la empleabilidad y responde a las necesidades reales del mercado laboral".

La FP en Huelva sigue creciendo La Formación Profesional en la provincia de Huelva vive una etapa de expansión y consolidación. Desde el curso 2021/2022 se han incorporado 38 nuevas titulaciones y para el próximo curso 2026/2027 están previstas nueve más. Actualmente, la provincia cuenta con cerca de 12.000 alumnos matriculados y más de 1.200 unidades formativas.

La oferta educativa está alineada con sectores estratégicos como la minería, la agroindustria, el turismo y la hostelería, la digitalización, la atención sociosanitaria y las energías renovables, incluido el hidrógeno verde, uno de los grandes motores de empleo para el futuro de Huelva. Carlos Soriano ha concluido señalando que "invertir en Formación Profesional es invertir en empleo, talento y desarrollo económico para Huelva y para toda Andalucía".