Imbroda reitera que los centros educativos son "seguros" y pide prudencia y respeto hacia los expertos sanitarios

MARTOS (JAÉN), 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, ha reiterado que los colegios e institutos "son espacios seguros" ante la covid-19 y "a día de hoy, la actividad escolar va a seguir siendo presencial". Además, ha pedido ser "prudentes y respetuosos con los expertos sanitarios, que van marcando las directrices" sobre si hay que cerrar o no y cuándo un centro.

Así lo ha indicado a preguntas de los periodistas en Martos (Jaén), donde ha subrayado que están "sujetos a lo que las autoridades sanitarias digan". En todo caso, ha valorado que el trabajo que se ha hecho y que se sigue haciendo entre las consejerías de Educación y Salud, docentes, equipos directivos, la "actitud modélica del alumnado" y la colaboración de las familias.

Una "responsabilidad compartida" gracias a la cual se puede "decir con tranquilidad" y "siempre dentro de la lógica preocupación" por la pandemia, que "los centros educativos son espacios seguros". Por ello, "de momento, "seguirán abiertos" y con "actividad presencial", al margen de que a partir de tercero de ESO, ciclos formativos y Bachillerato se puede "elegir el modelo educativo que consideren".

Cuestionado, además, por peticiones de familias para se cierren ante la incidencia del coronavirus y otras que plantean la necesidad de que se mantengan abierto, les ha solicitado "confianza" y "que respeten a los expertos, en este caso, sanitarios".

"Siempre he sido muy crítico con los padres, colectivos, que han cuestionado la labor de los docentes. No entiendo por qué esa interferencia. Para nosotros, la educación es sagrada y los docentes son el alma del sistema educativo. Saben perfectamente, desde la más absoluta confianza de este consejero, cómo tienen que desarrollar su labor", ha destacado.

Por ello, el titular de Educación ha dicho esperar que no se sea "críticos con los expertos sanitarios a la hora de decirle a ellos si tienen que cerrar o no o qué incidencia hace falta para cerrar un centro o no".

De este modo, ha instado a dejar que trabajen y, en lo que concierne a la enseñanza, mantener la línea de acción, que "ha ido muy bien", con un primer trimestre que empezó "con la misma incertidumbre que ha empezado el segundo", coincidiendo con la segunda y la tercera olas de covid, respectivamente.

"Y también (coincidiendo) con los mismos datos: casi un 93 por ciento de centros libres de covid. Y terminamos el primer trimestre con un 99 por ciento gracias a todo el trabajo en los centros, con la responsabilidad y colaboración de todos", ha concluido.