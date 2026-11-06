El informe PISA sitúa al 58% de los centros andaluces en la media nacional en comprensión lectora

La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, atiende a los medios durante una visita realizada al IES Carmen de Burgos en Huércal de Almería - Marian León - Europa Press

HUÉRCAL DE ALMERÍA (ALMERÍA), 6 (EUROPA PRESS)

La última evaluación del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA) ha situado al 58 por ciento de los centros educativos andaluces participantes en la horquilla media de los resultados nacionales en comprensión lectora, mientras que el 34 por ciento ha obtenido resultados por encima de la media española.

Así lo ha trasladado este viernes la consejera de Educación de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, durante una visita al Instituto de Educación Secundaria (IES) Carmen de Burgos de Huércal de Almería.

Castillo ha destacado que, aunque los resultados generales de Andalucía presentan "margen de mejora", la Consejería ha optado por "poner el foco en lo positivo" y aprender de los centros que han obtenido mejores resultados.

"Se trata de extrapolar las buenas prácticas al resto del sistema educativo a través de una red de formación del profesorado potente y eficaz para elevar así el nivel académico general", ha subrayado la consejera.

Asimismo, ha explicado que la muestra andaluza de 56 centros evaluados refleja la "gran diversidad" de la comunidad autónoma, ya que incluye centros públicos, privados y concertados con contextos socioeconómicos y culturales "muy variados".

Durante su visita, Castillo ha mantenido un encuentro con docentes y alumnos que han realizado la prueba para conocer su experiencia y analizar el trabajo y la implicación del centro almeriense en la evaluación PISA.

Por otro lado, la consejera ha defendido que "la exigencia académica no debe verse como un obstáculo, sino como la principal aliada del alumnado", ya que la adquisición de las competencias básicas permite a los estudiantes disponer de "mejores oportunidades para desarrollar sus proyectos vitales y profesionales".

En este sentido, ha resaltado la importancia de contar con sistemas de evaluación fiables y continuos, más allá de las pruebas externas puntuales, que permitan detectar a tiempo las dificultades del alumnado.

También ha planteado "repensar" los aspectos metodológicos y de evaluación, replantear los currículos educativos, diseñados en un 80 por ciento por el Ministerio, e impulsar reformas legislativas que "recuperen la cultura del esfuerzo".

La titular andaluza de Educación ha sostenido que "los países que obtienen los mejores resultados no los consiguen solo por invertir más, aunque la inversión es necesaria" y ha recordado que Andalucía incrementa sus recursos educativos cada año, con la incorporación este curso de más de 700 docentes para reforzar Lengua y Matemáticas.

A su juicio, los sistemas educativos con mejores resultados destacan por "aplicar metodologías innovadoras, formar al profesorado en didáctica STEM y regular el uso de pantallas y dispositivos en las aulas", cuyo impacto analiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).