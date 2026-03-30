Iniciadas obras urgentes de reparación de daños causados por el temporal en el IES Mar de Alborán de Estepona (Málaga)

Archivo - Imagen de recurso de estudiantes en un aula escolar. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha comenzado obras urgentes de reparación de los desperfectos causados por el temporal en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Mar de Alborán de Estepona (Málaga), que dañaron su fachada y espacios interiores.

Los trabajos, con un plazo de ejecución de dos meses, se centrarán en dos de los edificios del complejo educativo, uno de ellos el aulario principal.

La intervención consiste en el arreglo de cornisas, bajantes y huecos en fachada, con el objetivo de asegurar su estanqueidad y evitar nuevas filtraciones de agua y humedades, ha indicado la Junta en un comunicado.

Para ello, se colocarán vierteaguas metálicos en los huecos de fachada y se sanearán y sellarán juntas de todas las carpinterías. Por último, se repararán los paramentos interiores afectados por la humedad mediante el picado de las zonas dañadas, la aplicación de un tratamiento antimoho y el pintado final. La actuación tiene un coste de 53.601,49 euros.