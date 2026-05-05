La IV Feria de FP abre sus puertas en Jerez como espacio de referencia para la orientación académica y profesional

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y FP de la Junta en Cádiz, José Ángel Aparicio, y la delegada municipal de Educación del Ayuntamiento de Jerez, Nela García, junto a otras autoridades en la IV Feria de FP - JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

La IV Feria de FP ha abierto este martes, 5 de mayo, sus puertas en la localidad gaditana de Jerez de la Frontera, consolidándose como un espacio provincial de referencia para la orientación académica y profesional, reuniendo a la comunidad educativa, el tejido empresarial y la ciudadanía en torno a la Formación Profesional.

Los centros educativos de la provincia participan con sus stands en el Campus Universitario de la UCA en Jerez, en una feria que se desarrolla bajo el lema 'Encaja con tu futuro. Elige FP', ha indicado la Junta en una nota.

En la muestra, en la que participan más de una treintena de centros educativos que imparten las especialidades de FP de distintas familias profesionales, la comunidad educativa abre sus puertas a los jóvenes que se enfrentan a la decisión de elegir la formación que les encamine a su futuro profesional.

La cuarta edición de esta feria ha comenzado este martes con un encuentro de administraciones e instituciones y entidades participantes, contando con la presencia del delegado territorial de Desarrollo Educativo y FP de la Junta en Cádiz, José Ángel Aparicio, la delegada municipal de Educación del Ayuntamiento de Jerez, Nela García, y representantes de la Universidad de Cádiz, empresas, administraciones, entidades colaboradoras, Fuerzas de Seguridad y de la comunidad educativa.

El delegado territorial ha puesto en valor la participación de centros de la provincia en esta feria, que cada año acerca al alumnado y a la comunidad educativa a "las oportunidades que plantea la Formación Profesional en nuestra tierra", además de servir de "nexo" con el tejido empresarial y con las entidades, instituciones y administraciones.

José Ángel Aparicio ha reafirmado la importancia de la colaboración y de "sumar voluntades desde una mirada conjunta hacia el futuro, por una FP moderna, innovadora y alineada con las necesidades del entorno productivo, desde un modelo educativo de talento, vocación y empleo".

Por su parte, la delegada municipal de Educación, Nela García, ha afirmado que el Campus de Jerez se convierte con esta cita en "epicentro de las oportunidades laborales para la provincia", mostrando "la realidad del mercado laboral actual y que la provincia se mueve al unísono para ofrecer oportunidades reales de empleo y emprendimiento".

En este contexto, ha trasladado que espera que los estudiantes que visiten esta feria "aprovechen esta oportunidad", defendiendo que la FP es "hoy por hoy la vía más rápida y eficaz para acceder a un empleo de calidad". Por último, ha reiterado la importancia de una formación profesional "que responda a las necesidades de nuestras empresas y al talento y al potencial de nuestra juventud".

MAS 20 FAMILIAS PROFESIONALES

Un total de 24 familias profesionales y más de 60 ciclos formativos de las especialidades participantes ofrecen desde sus stands en esta feria el contenido formativo y los equipos y herramientas de trabajo con las que los ciclos de grado medio y grado superior conectarán con las destrezas y habilidades que cada especialización profesional plantea a sus visitantes.

En los stands están representados todos los centros que se han unido a esta iniciativa de divulgación, a través de la organización de talleres y actividades informativas en torno a las diferentes familias profesionales. El principal público objetivo es el alumnado de cuarto de ESO, segundo de ciclos de Grado Medio y segundo de Bachillerato.

La jornada de este martes ha incluido una mesa redonda sobre desafíos y perspectivas de la FP. Además, se ha destacado el papel del tejido empresarial y el de la FP Dual en la empleabilidad, así como las maneras de estrechar vínculos entre el sistema educativo y el mercado laboral, de cara a la inserción profesional del alumnado.

Hasta este miércoles los asistentes podrán participar en una amplia programación que incluye talleres sanitarios como RCP, toma de constantes o primeros auxilios, experiencias tecnológicas como realidad virtual, impresión 3D o robótica, demostraciones de automoción, electricidad, energías renovables y mantenimiento, actividades de hostelería y turismo con degustaciones y showcooking, dinámicas de emprendimiento, comercio y marketing o simulaciones profesionales en sectores como el agrario, marítimo, deportivo o sociocultural.

Además, se desarrollarán actividades como escape rooms educativas, experiencias inmersivas con inteligencia artificial, talleres de ciberseguridad o simuladores de navegación marítima.

El programa del miércoles estará orientado principalmente a las familias, facilitando información detallada sobre itinerarios formativos, salidas profesionales y oportunidades que ofrece la Formación Profesional en la provincia.