Jaén acoge el 3 de junio la XI Feria Andaluza de Tecnología con más de 2.500 estudiantes y 200 proyectos innovadores

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Francisco José Solano, durante la presentación de la nueva edición de la Feria Andaluza de Tecnología. - JUNTA DE ANDALUCÍA

JAÉN 28 May. (EUROPA PRESS) -

El próximo 3 de junio se celebrará en Jaén la XI edición de la Feria Andaluza de Tecnología Fantec 2026, una cita de referencia en el ámbito educativo y tecnológico andaluz. El evento reunirá a más de 2.500 estudiantes de 62 centros educativos de toda Andalucía, que presentarán alrededor de 200 proyectos desarrollados en las aulas, centrados en la innovación, la ciencia y la tecnología.

Así lo ha detallado el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Francisco José Solano, durante la presentación de esta nueva edición, en la que ha definido esta feria como "un espacio de encuentro, aprendizaje y motivación para el alumnado andaluz, donde se pone en valor el trabajo en equipo, la creatividad y las competencias digitales como pilares fundamentales de la educación del siglo XXI".

Durante su intervención, el delegado territorial ha subrayado que la celebración de este evento en Jaén representa "una magnífica oportunidad para visibilizar el enorme talento, la creatividad y la capacidad innovadora del alumnado jiennense".

En este sentido, ha señalado que esta iniciativa "refleja el compromiso de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional con una educación moderna, conectada con los desafíos del presente y orientada al futuro, donde las competencias digitales, el pensamiento crítico y el trabajo colaborativo se convierten en herramientas esenciales para el desarrollo personal y profesional de los jóvenes".

La edición de 2026 contará con la participación de más de 2.500 alumnos de 62 centros educativos andaluces. Por provincias, Jaén lidera la participación con 29 centros educativos, seguida de Córdoba con once. Granada y Sevilla participarán con siete centros cada una, Málaga con cinco, Almería con dos y Huelva con un centro educativo. Además, más de 1.600 alumnos procedentes de 23 centros educativos andaluces asistirán como visitantes.

Durante la jornada, los asistentes podrán conocer de primera mano proyectos tecnológicos desarrollados por estudiantes, participar en actividades demostrativas y compartir experiencias educativas innovadoras. La programación también incluirá exhibiciones y demostraciones en colaboración con la Policía Nacional, la Guardia Civil, el cuerpo de Bomberos, el Ejército y Cruz Roja.

Asimismo, Solano ha destacado que "la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional contará con un stand propio en el que presentará el programa Escuela Código 4.0, una iniciativa destinada a mejorar las competencias digitales del alumnado mediante la integración de la programación y la robótica en las distintas etapas educativas".

Entre los principales objetivos del programa se encuentran el desarrollo de competencias vinculadas al pensamiento computacional, la programación y la robótica, así como la implantación de recursos educativos y formación específica para el profesorado, favoreciendo así la integración de estas herramientas en el aula.

En el caso de la provincia de Jaén, este programa supondrá una inversión de más de 3,5 millones de euros destinados exclusivamente a dotación de robótica para centros educativos. Por otro lado, desde el servicio de Formación Profesional de la Delegación Territorial en Jaén se promoverá la participación de la oferta de Formación Profesional de carácter tecnológico e industrial de la provincia, con el objetivo de acercar estas enseñanzas al alumnado de Secundaria y Bachillerato que asistirá a la feria.

En total, doce centros educativos jiennenses contarán con expositores de Formación Profesional. La feria también albergará espacios expositivos relacionados con competiciones y proyectos tecnológicos de ámbito educativo, entre ellos STEM Racing Spain, donde participarán el IES Almicerán, de Peal de Becerro, y el IES Navas de San Juan, clasificados para la final nacional. Igualmente, estarán presentes proyectos vinculados a la World Robot Olympiad del IES Az-Zait de Jaén, así como el Concurso de Hormigón impulsado por el Colegio Oficial de Aparejadores de Jaén.

Fantec 2026 está organizada por la Asociación de Profesorado de Tecnología de Andalucía y cuenta con el patrocinio y la colaboración de 30 empresas y entidades de la provincia de Jaén, entre las que destacan la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Jaén, la Diputación Provincial de Jaén, Caja Rural de Jaén, la Universidad de Jaén, el Instituto Andaluz de la Juventud, Academia de oposiciones Juanjo Díaz, Santana Tech Park, Sandetel, CSIF, Sicnova, Microlog, entre otras.

Finalmente, Solano ha agradecido la implicación del profesorado y de los centros educativos en el desarrollo de iniciativas que fomentan las vocaciones científicas y tecnológicas, acercando al alumnado a nuevas formas de aprendizaje, así como el compromiso de las empresas y entidades participantes.