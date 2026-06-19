Jaén reivindica "la dimensión humana y el legado educativo" de Cándido Nogales

Homenaje a Cándido Nogales en el colegio de Jaén que lleva su nombre. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Jaén ha reivindicado este viernes "la dimensión humana y el legado educativo" de Cándido Nogales Martínez con un homenaje a quien fuera un "referente de la educación durante buena parte del siglo XX".

El colegio que lleva su nombre ha acogido este acto, en el que se ha formalizado la incorporación al patrimonio público del centro de dos piezas: un retrato al óleo de Cándido Nogales realizado por el pintor jiennense José María Tamayo y una placa de plata conmemorativa entregada en su día por el claustro del histórico colegio San Agustín.

Ambas han sido donadas por la familia Nogales Clavel, representada en el homenaje por Javier Nogales, bisnieto del fundador del colegio y nieto de Cándido Nogales Martínez. Además, han asistido el alcalde, Julio Millán, y el delegado de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación, Francisco José Solano, junto a la directora, Manuela Alcázar, y responsables de la ampa.

"Este colegio era el sitio apropiado para ubicar su retrato. Tenía la opción de llevarlo al museo, donde hay muchísimas personas ilustres de Jaén, pero creo que no le daría el sentido a lo que él era", ha afirmado el nieto del homenajeado.

Además, ha valorado "su aportación en unos tiempos convulsos después de dos guerras mundiales y una guerra civil, cuando la educación era algo que poca gente se podía permitir y en el centro se ofrecía una enseñanza acorde con esos tiempos".

"Se consiguió aunar a personas de todo tipo; personas más progresistas, personas más conservadoras, creando una convivencia muy buena y un caldo de cultivo espectacular para el aprendizaje. Así, salieron unas promociones de alumnos bastante buenas, por lo que creo que hay que reconocer el esfuerzo de mi abuelo y que tenga el homenaje que no pudo recibir en su momento", ha dicho Nogales.

El alcalde, tras agradecer este gesto de generosidad de la familia, ha declarado que "la ciudad mantiene hoy viva la memoria de una de las figuras educativas más relevantes de su historia reciente". A su juicio, además, que el reconocimiento a Cándido Nogales "trasciende el ámbito académico y conecta con una forma de entender la educación como herramienta de libertad y progreso colectivo".

"El paso de algunas personas por la historia se mide por el bien que dejan", ha señalado, no sin aludir a la dimensión humana, educativa y social de Nogales, así como su vinculación con distintos ámbitos de la vida jiennense, entre ellos el deportivo.

Millán ha puesto el foco en el papel de quienes ejercieron la docencia en momentos especialmente difíciles, "en tiempos previos a la República, consiguiendo formar a personas libres; algo digno de elogio y que las generaciones venideras deben conocer".

"La educación es uno de los pilares que sostienen una sociedad mejor y quienes enseñan ayudan a construir ciudadanos más libres y preparados para el futuro", ha manifestado.

Junto a ello, ha reconocido el trabajo diario que desarrolla el CEIP Cándido Nogales y la implicación constante de las familias y de la ampa, al tiempo que ha considerado que "la confianza en la escuela pública representa una apuesta directa por la igualdad de oportunidades y el futuro de la ciudad".

REFERENTE

El delegado de Desarrollo Educativo también ha valorado este encuentro para rendir homenaje a un hombre, "cuya labor educativa y social entre 1921 y 1963 convirtió su escuela en un referente formativo".

Igualmente, ha señalado "la importancia de preservar el patrimonio histórico-educativo para fortalecer la memoria colectiva y acercar al alumnado la figura de quienes contribuyeron al desarrollo de la educación en la provincia".

Solano, asimismo, ha hablado de "la trayectoria del CEIP Cándido Nogales como referente educativo, destacando la concesión de la Medalla de Andalucía de la Solidaridad y la Concordia en 2023, un reconocimiento a su compromiso con los valores de inclusión, convivencia y servicio a la comunidad educativa".

Finalmente, ha agradecido la generosidad de la familia con esta donación y ha apuntado su "valor simbólico, histórico y educativo", en tanto "contribuirá a preservar y difundir el legado de una de las personalidades más relevantes de la educación jiennense".