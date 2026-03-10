Una jornada impulsa en Granada la acreditación de competencias profesionales en hostelería y turismo

La delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta en Granada, María José Martín - JUNTA

GRANADA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta en Granada, María José Martín, ha inaugurado la jornada de difusión 'Andalucía Acredita: una Formación Profesional conectada con la realidad empresarial', organizada por el CPIFP Hurtado de Mendoza, con el objetivo de "acercar al sector de la hostelería y el turismo el procedimiento de acreditación de competencias profesionales".

En una nota de prensa, la delegada ha subrayado este martes que "la acreditación de competencias permite reconocer oficialmente lo que muchas personas ya saben hacer gracias a su experiencia profesional, convirtiendo esa experiencia en nuevas oportunidades de empleo, promoción y formación".

El encuentro ha reunido a representantes institucionales, empresarios y profesionales del sector, entre ellos el secretario de la Federación de Hostelería y Turismo de Granada, Juan Manuel López Salazar, así como especialistas del propio centro educativo que han abordado el funcionamiento del procedimiento de acreditación.

La jornada ha incluido varias ponencias técnicas sobre el procedimiento de acreditación de competencias profesionales, a cargo del director del CPIFP Hurtado de Mendoza, José Luis Lizancos Berrio, y de la orientadora del centro, Francisca Aguilera Sánchez. Asimismo, se han presentado casos reales de éxito, como el de la empresaria Lola Marín, del restaurante Damasqueros, y se ha celebrado una mesa redonda sobre el papel estratégico de la acreditación en el sector.

Durante la jornada, la delegada territorial resaltado la importancia de seguir fortaleciendo los vínculos entre la Formación Profesional y el tejido empresarial. "Sectores como el de la hostelería y el turismo requieren profesionales cualificados, capaces de adaptarse a entornos cambiantes y ofrecer un servicio de calidad; la acreditación de competencias contribuye a dignificar las trayectorias profesionales y a reforzar la competitividad de nuestras empresas", ha asegurado.

El encuentro ha finalizado con un espacio de 'networking' entre profesionales del sector, con el objetivo de "fomentar la colaboración entre empresas, centros educativos y administraciones para seguir avanzando en la cualificación del sector", han detallado desde la Junta.

El CPIFP Hurtado de Mendoza es uno de los centros de referencia en Andalucía en la formación vinculada al sector de la hostelería y el turismo. Actualmente imparte ocho ciclos formativos pertenecientes a dos familias profesionales: Hostelería y Turismo e Industrias Alimentarias, con tres ciclos de Grado Medio y cinco de Grado Superior, algunos de ellos también en modalidad virtual.

Entre su oferta formativa se encuentran ciclos como Cocina y Gastronomía, Servicios en Restauración o Panadería, Repostería y Confitería en Grado Medio, y otros como Dirección de Cocina, Dirección de Servicios en Restauración, Gestión de Alojamientos Turísticos, Guía, Información y Asistencias Turísticas o Agencias de Viajes y Gestión de Eventos en Grado Superior.

En el curso 2025-2026 el centro cuenta con 1.207 estudiantes matriculados, de los que 281 cursan Grado Medio y 926 Grado Superior, lo que refleja el interés creciente por estas enseñanzas.

Además, el centro ha reforzado en los últimos años su apuesta por la innovación y la modernización de la Formación Profesional con iniciativas como la implantación de un aula de tecnología aplicada desde 2021, orientada a la tecnología aplicada, y un aula de emprendimiento desde 2022, que impulsa la creatividad empresarial entre el alumnado.

También cuenta con enseñanza bilingüe en inglés en ciclos como Gestión de Alojamientos Turísticos y Guía, Información y Asistencias Turísticas, lo que favorece la internacionalización y mejora la empleabilidad del alumnado.