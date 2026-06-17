La Junta acerca la cultura emprendedora en Granada a un centenar de estudiantes de FP y universitarios - JUNTA

GRANADA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de estudiantes de Formación Profesional y universitarios de Granada han tenido la ocasión de acercarse a la cultura emprendedora a través de la quinta edición de la Red Emprende.

La delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Granada, María José Martín, ha clausurado este proyecto intercentros impulsado en el marco del Programa de Innovación Educativa Innicia Cultura Emprendedora de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que se consolida como una iniciativa de referencia en la provincia para fomentar la cultura emprendedora entre el alumnado de FP y universitario.

En esta quinta edición han participado más de un centenar de estudiantes procedentes de cinco centros educativos de la provincia: el IES Politécnico Hermenegildo Lanz, el CIFP Aynadamar, el Colegio Ave María San Cristóbal, el IES La Zafra y el IES Las Fuentezuelas, además del programa UGR Emprendedora.

La delegada ha subrayado la importancia de fortalecer la alianza entre educación, instituciones y tejido empresarial "como vía para generar oportunidades y retener el talento joven en la provincia. Es el ecosistema que necesitamos para construir el futuro de Granada".

El acto ha contado con la presencia de autoridades y representantes institucionales, entre ellos el director general de Turismo del Ayuntamiento de Granada y director adjunto del Consorcio para la Capitalidad Cultural de Granada 2031, Pedro López López; el vicerrector de Innovación Social, Empleabilidad y Emprendimiento de la Universidad de Granada, Esteban Romero Frías; así como representantes del CADE y empresarios colaboradores.

La delegada ha felicitado al alumnado por su implicación y ha destacado que Red Emprende "no es solo un concurso de ideas, sino un verdadero itinerario de aprendizaje, mentorización y conexión con profesionales del emprendimiento".

Desde el inicio del programa, en diciembre, los participantes han desarrollado proyectos innovadores vinculados a un reto de especial relevancia: contribuir con propuestas creativas a la candidatura de Granada como Capital Europea de la Cultura 2031.

En este sentido, Martín ha agradecido especialmente la colaboración del Consorcio Granada 2031 porque "educar también es proyectar el futuro de nuestra ciudad, y estos proyectos demuestran que cultura, creatividad y emprendimiento pueden caminar juntos".

La jornada ha terminado con la presentación de los proyectos de los dos equipos finalistas, integrados por 12 estudiantes, que han defendido sus propuestas ante un jurado especializado antes de la entrega de premios.

Asimismo, la delegada ha reconocido la labor del profesorado, mentores y colaboradores del proyecto, con una mención especial al coordinador de Red Emprende, profesor del IES Politécnico Hermenegildo Lanz, por su compromiso con una iniciativa que sigue creciendo y consolidándose en el ámbito educativo granadino.

A lo largo de toda la jornada, el grupo de teatro de improvisación La Tetera ha acompañado el desarrollo del acto, combinando la presentación de los distintos momentos con intervenciones teatrales en clave de improvisación, aportando dinamismo, creatividad y cercanía al encuentro.

El acto ha contado también con un desayuno-networking que ha permitido reforzar los vínculos entre alumnado, instituciones y empresas, favoreciendo nuevas oportunidades de colaboración y desarrollo profesional.