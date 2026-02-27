La Junta acomete obras de urgencia en el IES Pérez de Guzmán de Ronda para reparar daños del temporal

Obras de urgencia en el IES Pérez de Guzmán de Ronda para reparar los daños causados por el temporal - JUNTA

MÁLAGA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, está acometiendo obras de urgencia en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Pérez de Guzmán de Ronda (Málaga), con una inversión de 24.758,86 euros y un plazo de ejecución de un mes.

El tren de borrascas de las últimas semanas ha provocado el desprendimiento de las primeras hiladas de tejas de la cubierta del gimnasio y filtraciones de agua en el interior del espacio deportivo, por lo que los trabajos se centran en su rehabilitación.

La intervención consiste en la retirada y acopio de las tejas de la cubierta, la limpieza de los materiales desprendidos, la impermeabilización del tejado y aplicación de mortero de protección y el retejado. Asimismo, se arreglarán los paramentos y pavimentos interiores afectados por el agua, ha indicado la Junta en un comunicado.

Esta obra se enmarca en el plan 'Andalucía Actúa' puesto en marcha por la Junta de Andalucía, con una dotación de 60,2 millones de euros de recursos propios, para reparar las infraestructuras docentes que hayan resultado dañadas a consecuencia de las inclemencias meteorológicas del mes de febrero.