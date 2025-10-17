La Junta adjudica por 10,7 millones la construcción del nuevo instituto de Málaga en la zona de Soliva

Archivo - Infografía del nuevo instituto en la zona de Soliva - JUNTA - Archivo

MÁLAGA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha adjudicado las obras de construcción del nuevo Instituto de Educación Secundaria (IES) en la zona de Soliva de Málaga, que llevará a cabo la empresa Anfrasa S.L. por un presupuesto de 10.752.061,83 euros y con un plazo de ejecución de 24 meses desde su inicio.

La construcción del nuevo IES de Soliva está recogida dentro del Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación, y cuenta con financiación europea a través del Programa de Andalucía Feder 2021-2027, ha indicado la Junta en un comunicado.

El centro tendrá una tipología D3+B4,4 es decir, contará con tres líneas de Secundaria Obligatoria y cuatro de Bachillerato y un total de 640 puestos escolares. Se ubicará muy cerca de la Universidad de Málaga, en una parcela de 13.225 metros cuadrados de superficie, y dispondrá de más de 5.000 metros cuadrados construidos.

El instituto, al que se accederá por la calle María Barrientos, constará de un edificio principal de tres alturas (baja más dos) y un gimnasio con vestuarios.

En las plantas primera y segunda se situarán 20 aulas polivalentes (diez en cada una); en concreto, habrá 12 aulas para secundaria, con 360 plazas, y ocho para bachillerato, con capacidad para 280 estudiantes. También habrá aulas taller, laboratorios, aulas de apoyo y de desdoble, núcleos de aseos y cinco departamentos por planta.

En la planta baja del edificio principal se ubicará la zona de administración, con los espacios de secretaría, conserjería y reprografía, despachos de secretario/a, dirección, jefatura de estudios, salas para el AMPA y el alumnado, sala de orientación, aseos y sala de profesorado.

Así, han detallado que se localizarán igualmente el almacén general, los vestuarios para el personal no docente y los cuartos de instalaciones, limpieza y basura, además de la biblioteca, la cafetería y un aula de educación especial con aseo adaptado.

En los espacios exteriores habrá porches cubiertos, zona de juegos, dos pistas polideportivas, área ajardinada, huerto y superficie de estacionamiento para vehículos. Fuera del horario escolar se podrá hacer uso de la biblioteca y el despacho del AMPA; asimismo, se podrá acceder a las pistas deportivas y al gimnasio, construcción conectada mediante un porche al edificio principal.

BIOCLIMATIZACIÓN Y ENERGÍAS RENOVABLES

El nuevo IES de Soliva se dotará con una instalación de bioclimatización mediante refrigeración adiabática apoyada en placas solares fotovoltaicas, lo que permitirá un menor gasto eléctrico para el centro al tiempo que reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera.

Con esta instalación se dará cumplimiento a la 'Instrucción técnica sobre el diseño de las instalaciones para el acondicionamiento con técnicas bioclimáticas de los centros educativos', por la que todos los edificios escolares ubicados en zonas de severidad climática tres y cuatro --el 98,3% de los municipios de Andalucía y el 100% en la provincia de Málaga-- se proyectan ya con este sistema de refrigeración.

El edificio tendrá también calefacción por radiadores con generación de calor mediante equipos de aerotermia de alta temperatura, al objeto de evitar el uso de combustibles fósiles. El proyecto de este nuevo instituto público tiene la pre-evaluación para obtener el certificado de sostenibilidad Verde de Green Building Council España (GBCe).