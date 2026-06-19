La Junta adjudica las obras para finalizar la ampliación del IES Arroyo de la Miel por valor de 900.000 euros

El delegado territorial, Miguel Briones, y el alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara. - JUNTA

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 19 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), ha adjudicado las obras para concluir el proyecto de ampliación del Instituto de Educación Secundaria (IES) Arroyo de la Miel, en el municipio malagueño de Benalmádena.

Así lo ha anunciado el delegado territorial, Miguel Briones, durante su visita al centro, acompañado por el alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara. La actuación será realizada por la empresa Anfrasa, SL, y cuenta con un presupuesto de 901.063,72 euros y tiene previsto un plazo de ejecución de cuatro meses.

Con este anuncio se retoma el proyecto de ampliación de espacios para ciclos formativos del IES Arroyo de la Miel, que se vio paralizado por la entrada en concurso de acreedores de la anterior empresa adjudicataria. Este hecho obligó al reinicio del proceso administrativo de adjudicación que ahora se culmina con la publicación de esta licitación.

El proyecto de ampliación del centro contempla la construcción de dos edificios anexos en la parcela del instituto. El primero de ellos, finalizado antes de la quiebra de la anterior adjudicataria, cuenta con cuatro aulas en su planta baja y otras cuatro en la primera planta.

El segundo, el edificio sur que ahora se ha adjudicado, se construirá sobre porche en la parcela en prolongación con el módulo anexo ya existente, y contará con cuatro aulas polivalentes. Además de ello, se llevará a cabo la reparación de los defectos constructivos observados en la primera fase.

Con estos 900.000 euros del nuevo contrato, el coste total del proyecto de ampliación del IES Arroyo de la Miel asciende a 1.482.000 euros, toda vez que previa a la paralización de la obra se habían ejecutado 582.000 euros de los 1,2 millones inicialmente presupuestados.

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Miguel Briones, mostró su satisfacción con la adjudicación de la obra y la concreción del proyecto de ampliación previsto para el IES Arroyo de la Miel.

"Hoy ponemos punto final a un tiempo de espera ajeno a nuestra voluntad, pero inevitable por las circunstancias que rodearon a la anterior adjudicataria. Retomamos un proyecto destinado a mejorar las infraestructuras educativas de Arroyo de la Miel, que pronto se verá también ampliada con el nuevo IES en Benalmádena pueblo, en una demostración fehaciente de la apuesta de la Junta de Andalucía por este municipio", ha señalado Briones.

Por su parte, el alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, ha destacado la importancia de la reactivación de estos trabajos y ha puesto en valor "el esfuerzo" de la Junta de Andalucía "para dar respuesta y solventar los problemas acontecidos en esta obra, a causa de la anterior empresa adjudicataria".

"La apuesta por la educación pública en Benalmádena es histórica", ha defendido el regidor, que ha recordado que en paralelo a esta adjudicación avanzan "con máxima agilidad" las obras del futuro instituto de Benalmádena Pueblo, ejecutadas por el Gobierno andaluz. "A esto se suma una inversión mayúscula por parte de este Gobierno municipal, que se cifra en 3,5 millones de euros en lo que va de mandato, con una especial atención a los centros históricos de nuestra ciudad, como el CEIP Tomillar".

Con esta nueva adjudicación, desde 2019 la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha destinado un total de 18.444.048,10 euros en Benalmádena.

De esta cantidad, 15.101.082,72 euros se han destinado a actuaciones vinculadas a infraestructuras; 1.346.867,41 euros han sido los dedicados a material distribuido; 1.266.133,75 euros corresponden a nuevo equipamiento informático; 348.400 euros son los vinculados al programa de confort térmico, y los 381.564,31 euros restantes son los transferidos a los centros en los planes 'Mejora tu centro' de 2024 y 2025.