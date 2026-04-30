La Junta adjudica las obras para paliar los daños por las borrascas en el IES Ciudad Jardín de Málaga

Archivo - Imagen de recurso de un estudiante en un aula. - AYUNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO - Archivo

MÁLAGA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), ha adjudicado este jueves las obras para paliar los daños causados por las borrascas del pasado mes de febrero en el IES Ciudad Jardín, en Málaga capital.

Las obras serán ejecutadas por la UTE Alto La Era-Ogensa. El montante de la adjudicación, con IVA incluido, asciende a 212.547,96 euros. Concretamente, la actuación prevé la sustitución de la cubierta del módulo situado más al sur del centro, próximo a las pistas deportivas, y el situado en el vértice del mismo edificio, cubiertas invertidas actualmente y con acabado de grava.

También se contempla la sustitución de los lucernarios del vestíbulo y del pasillo. Junto a ello, se revisarán las cubiertas del resto del centro, incluyendo todas las reparaciones o sustituciones que resulten necesarias y que tengan cabida dentro del presupuesto.

El plazo de ejecución previsto es de tres meses a partir del comienzo de la actuación, que se producirá en un mes, aproximadamente, han señalado desde la Junta en un comunicado.

Al margen de esta actuación, la Consejería también ha adjudicado este jueves a través de APAE el estudio patológico del IES Ciudad Jardín, por un importe de 12.038,29 euros, y que será realizado por Juan José Domínguez Albarracín.