La Junta de Andalucía abre un nuevo plazo de solicitudes para cubrir más de 7.200 plazas vacantes de FP

El plazo para presentar solicitudes para plazas vacantes de FP finaliza el próximo lunes 28 de septiembre. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ha abierto un nuevo periodo de solicitudes para cubrir 7.285 plazas vacantes en Formación Profesional. Se trata de ciclos formativos en oferta completa que aún cuentan con puestos escolares disponibles y no presentan lista de espera. El plazo para presentar solicitudes finaliza el próximo lunes 28 de septiembre.

La mayor parte de las vacantes corresponde a los grados básicos, con 3.012 plazas, según las cifras ofrecidas por la Junta en una nota. Le siguen los grados medios, con 2.701 vacantes, y los grados superiores con 1.572. Del total de plazas ofertadas, las cinco familias profesionales con más vacantes disponibles son: Administración y Gestión (1.734), Hostelería y Turismo (1.110), Informática y Comunicaciones (774), Agraria (693) y Servicios Socioculturales y a la Comunidad (519).

Además, hay vacantes en las familias de Industrias Alimentarias (442), Electricidad y Electrónica (435) y Comercio Marketing, que dispone de 269. En las enseñanzas de grado básico hay plazas vacantes para 366 ofertas formativas. Los cinco ciclos formativos que acumulan el mayor número de puestos disponibles son: Servicios administrativos (553); Informática y comunicaciones (444); Agro-jardinería y composiciones florales (323); Cocina y restauración (240) y Electricidad y Electrónica (217).

Además, existen otras enseñanzas de grado básico que superan el centenar de vacantes: Informática de Oficina (180); Actividades domésticas y limpieza de edificios (123) y Mantenimiento de Vehículos (119). En grado medio hay 361 ofertas con vacantes y, una semana más, el ciclo de Gestión administrativa es el que sobresale del resto, con 830 plazas. Le siguen los grados medios de: Atención a personas en situación de dependencia (216 vacantes); Cocina y gastronomía (173); Servicios en restauración (148); Sistemas microinformáticos y redes (119) y Elaboración de Productos Alimenticios (97).

Con respecto a las 245 ofertas disponibles para ciclos de grado superior, destacan: Administración y Finanzas con 261 vacantes; Guía, Información y Asistencias Turísticas que cuenta con 205 plazas; Dirección de Cocina (92); Asistencia a la Dirección (90); Animación Sociocultural y Turística (84) y Dirección de Servicios en Restauración con 78 plazas ofertadas.

Los interesados deberán presentar solicitud de admisión, preferentemente, a través de la Secretaría Virtual de los centros andaluces hasta el 28 de septiembre. Podrán acceder a esta oferta todos los interesados que cumplan con los requisitos de acceso a ciclos formativos de grado básico, medio o superior, incluidos aquellos jóvenes que participaron en el proceso ordinario de admisión de junio y actualmente se encuentran en lista de espera y deciden optar por estas vacantes.

En este caso, ambas solicitudes permanecerán activas hasta que el alumno formalice su matrícula. En el momento de la matrícula, se entenderá que renuncia automáticamente al resto de solicitudes en trámite. El martes 29 de septiembre se realizará la tercera adjudicación de vacantes, coincidiendo con la asignación de puestos escolares mediante lista de espera. Los adjudicatarios recibirán un SMS al teléfono que indicaron en la solicitud y tienen 48 horas para aceptar o rechazar la plaza.

Semanalmente se abrirá un nuevo periodo de solicitud para cubrir las plazas vacantes, que se actualizarán hasta el 15 de noviembre. El plazo de presentación estará habilitado de jueves a lunes, teniendo en cuenta únicamente las plazas disponibles tras las adjudicaciones de la semana anterior. Y cada martes se realizará la adjudicación de dichas plazas, repitiéndose el procedimiento hasta completar las vacantes ofertadas. Si durante este periodo una persona presenta varias solicitudes, la válida será la última presentada.