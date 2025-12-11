La Junta de Andalucía convocará 1.500 plazas del cuerpo de Catedráticos, "la primera oferta en más de 20 años"

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, en la comisión parlamentaria del 11 de diciembre de 2025. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha informado este jueves en el Parlamento de que el próximo año se convocarán 1.500 plazas del cuerpo de Catedráticos de Secundaria, Idiomas y de Artes Plásticas y Diseño. Castillo ha explicado que esta medida da cumplimiento al acuerdo firmado con las organizaciones sindicales el 16 de julio.

Ha subrayado, además, la "relevancia" del anuncio, ya que "será la primera convocatoria para el acceso a estos cuerpos docentes que se lleva a cabo en Andalucía en más de 20 años". Además, se va a realizar también convocatoria de acceso al cuerpo de Catedrático de Música y Artes Escénicas, que ya está en fase de solicitudes, ha recogido la Junta en una nota.

En su intervención, la consejera ha señalado que para 2026 están previstas otras convocatorias de procedimientos selectivos. Entre ellas, destaca la de acceso al cuerpo de Profesores de Secundaria, de Música y Artes Escénicas, así como de especialistas en sectores singulares de la Formación Profesional. También durante el próximo año se convocará oposiciones del cuerpo de Inspectores.

Este procedimiento selectivo, ha resaltado, "permitirá mantener la estabilidad de la plantilla reduciendo al mínimo el número de inspectores provisionales". Asimismo, la consejera ha puesto en valor que los procesos selectivos de Andalucía son los de "mayor transparencia a nivel nacional", con medidas tales como que los aspirantes pueden acceder a la copia del primer examen, a solicitud de los opositores; conocer los criterios y las rúbricas con antelación, así como su aplicación en la prueba.

Conocen qué nota le ha puesto cada uno de los miembros del tribunal en cada apartado y al finalizar el procedimiento se publican todas las pruebas prácticas planteadas, así como las estadísticas. Durante su intervención, la consejera ha resaltado que para el Gobierno andaluz avanzar en la estabilidad de los cuerpos docentes es "un afán en que estamos empeñados", y por ello desde el año 2019 se han convocado en Andalucía más de 33.000 plazas correspondientes a distintas especialidades.

En cuanto al personal interino, la titular de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha señalado que tienen la posibilidad de seguir participando en los diferentes procesos de estabilización de plantilla que convoca su departamento para dar respuesta a las necesidades del sistema educativo andaluz y ha añadido que la tasa de temporalidad del personal docente de Andalucía es "la más baja de España", con un 18,9% según datos de la Encuesta de Población Activa, más de doce puntos por encima de la media.

También María del Carmen Castillo ha hecho referencia que con este Gobierno se ha convocado desde 2020 la tasa de reposición al 100% y "eso es la primera vez que se hace en Andalucía". En esa misma línea, la consejera ha manifestado que nuestra comunidad tiene un Plan estratégico de estabilidad docente que ha sido negociado en la mesa sectorial y se está ejecutando. "Seguimos este plan y estamos convocando concursos de todas las especialidades de forma rotatoria en un plazo máximo de tres años".

Incluso para las especialidades más numerosas se convocan un año sí y otro no. De esta manera, no hay ninguna especialidad que esté más de tres años sin que se saque convocatoria. En la comparecencia en la Comisión, Castillo ha apuntado que en los procesos selectivos de Andalucía el 90% de quienes han obtenido plaza en los últimos seis años son andaluces y en las últimas de este mismo año el 87% las obtuvieron docentes interinos.