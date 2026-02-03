La Junta de Andalucía destina 3,8 millones de euros a proyectos de formación complementaria en FP

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, en una visita a un centro de FP. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha convocado proyectos específicos de formación complementaria extracurricular destinados a reforzar las competencias profesionales y la empleabilidad del alumnado que está cursando grados D --ciclos formativos de grado básico, medio y superior-- o titulaciones Logse. Las solicitudes deberán presentarse de forma telemática a través del Sistema de Información Séneca hasta el 16 de febrero.

En una nota de prensa, la Administración ha explicado que la iniciativa cuenta con una dotación global de 3.803.800 euros en una apuesta clara por mejorar la formación específica del alumnado de FP acercándolos a la realidad del mercado laboral. De esta forma, la Consejería impulsa la transferencia e intercambio de conocimiento entre los centros educativos y los sectores productivos que participan en estos proyectos.

Los centros docentes públicos interesados podrán presentar un proyecto específico por cada grado D o un único proyecto que agrupe varios ciclos de grado D de la misma familia profesional impartidos en el centro. Para acercar la realidad del mercado laboral al itinerario formativo del alumnado, los centros contarán con la participación activa de empresas de los distintos sectores productivos, especialmente microempresas y pymes, así como de otras empresas que por su actividad principal estén habilitadas para impartir la formación específica requerida para el refuerzo de las competencias profesionales y mejora de la empleabilidad del alumnado.

La cuantía máxima por proyecto será de 25.000 euros y los centros deberán incluir un plan detallado de formación complementaria, con horas previstas, actividades, contenidos, competencias que se quieren reforzar, módulos profesionales implicados y, entre otros aspectos, indicadores de impacto en el alumnado y en los sectores productivos.

Estos proyectos se desarrollarán fuera del horario lectivo y darán respuesta a las necesidades de formación práctica específica del alumnado. Las actividades, cofinanciadas por en el marco del programa Fondo Social Europeo Plus de Andalucía 2021/2027, se podrán realizar tanto en las empresas colaboradoras como en los centros educativos.